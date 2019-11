Os 5 cargos essenciais para o Nubank lançar novidades (com vagas abertas)

São Paulo – Líder há dois anos do ranking do LinkedIn de startups mais cobiçada para se trabalhar no Brasil, o Nubank não para de crescer – e de lançar novas funções para seus clientes.

A demanda por novos funcionários para atender a essas demandas também é constante, mas você consegue imaginar quais são os cargos mais importantes para que a empresa continue lançando soluções inovadoras em seu aplicativo?

Recarga em celulares, sincronização de contatos e reserva de valores na conta digital são algumas das novidades recentes no aplicativo. Segundo o banco, cada uma delas requer a mobilização de um time multidisciplinar de até 20 pessoas de diferentes perfis e formações

Da proposta de solução a programação da função e o lançamento para o público, a empresa mapeou os cinco profissionais essenciais nas etapas do desenvolvimento de um produto do Nubank, com o nome do cargo e suas funções.

Para os interessados em fazer parte da equipe da startup, o site de carreira tem todos os cargos disponíveis. Dos cinco destacados, apenas o cargo de gerente de marketing do produto não está contratando no momento.

Os salários para a equipe podem variar entre 4 mil e 12 mil reais, de acordo com pesquisa anônima e voluntária com as respostas de funcionários no site Glassdoor. Confira o que fazem os cinco cargos mais demandados para soluções:

Gerente de produto

O que fazem: São os responsáveis por traduzir as necessidades dos clientes em estratégias de produtos, pelo alinhamento de prioridades e por garantir o resultado da entrega do time.

Salário: média de 11.995 reais

Designer

O que fazem: Trabalham principalmente na criação do design das telas e do fluxo de experiência dentro do aplicativo (Product Designers) e na condução de pesquisas e testes de usabilidade junto aos clientes (UX Researchers).

Salário: média entre 8 e 12 mil reais

Engenharia de software

O que fazem: Realizam toda a implementação técnica da nova funcionalidade e a implementação no aplicativo do Nubank.

Salário: média de 8.995 reais

Gerente de marketing do produto

O que fazem: Planejam a estratégia de comunicação de todos os pontos de contato com os clientes no produto e com outras equipes do Nubank (como a de mídias sociais, relações públicas e relacionamento com a NuCommunity, a comunidade online da fintech) no lançamento da funcionalidade.

Salário: não disponível

Especialistas em Excelência do Cliente

O que fazem: Alinham a comunicação com o time de Xpeers (responsável pelo atendimento ao cliente) para responder eventuais dúvidas que possam surgir a respeito da nova funcionalidade e garantir que todos possam dar o melhor suporte possível aos nossos clientes.

Salário: média de 4.917 reais