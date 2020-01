Os 15 cargos de marketing e vendas mais quentes para 2020

São Paulo – Com um cenário econômico mais positivo para 2020, as expectativas de investimentos das empresas na contratação de novos talentos foram renovadas.

Para Normando Bezerra, diretor estratégico da Revelo, o momento trará destaque para áreas digitais e de conhecimento mais técnico, especialmente aquelas que ajudam no crescimento e expansão de produtos da empresa.

Assim, o marketing online e as áreas relacionadas a vendas e produto podem ter grande demanda no ano.

Para entender essa demanda, EXAME organizou um levantamento junto às empresas de recrutamento e seleção Catho, Talenses, Revelo, Michael Page e Page Personnel sobre os cargos que terão maior procura em 2020 nas duas áreas.

No novo ciclo para preencher cargos nas equipes que ficaram enxutas nos últimos anos, as empresas vão procurar oportunidades para ganhar novos mercados ao mesmo tempo em que tornam seu modo de trabalho mais ágil. A ideia será aproveitar o otimismo para crescer rapidamente.

Segundo Ricardo Basaglia, diretor geral da Michael Page, com o novo foco e buscando investimentos, as companhias tentarão se distanciar da agenda política e de reformas do governo e voltarão a pensar em questões internas na área de Recursos Humanos.

“Elas voltam a lidar com questões que perderam com o tempo, como práticas de retenção. A maior parte das pessoas, mesmo empregadas, estão frustradas. No marketing digital, haverá uma briga por um número pequeno de profissionais especializados”, comenta ele.

Confira os profissionais que mais serão procurados em 2020 nas áreas de Marketing e Vendas:

Analista de Web Analytics

O que faz: é responsável pelo gerenciamento de dados do site como um todo, informações de vendas, como meios e pagamento, aprovação de pedidos e itens mais vendidos por canal.

Perfil: é essencial que saiba lidar com todas as áreas de um site, entender de dados e canais de marketing e de usabilidade, além de ser criativo.

Por que está em alta: compreender os canais de marketing, com os subsídios da ferramenta de Web Analytics e metas, favorece na compreensão dos fatores que levam a metas corporativas serem alcançada ou não, logo esse profissional é a peça chave junto com a área de marketing na identificação dos pontos a serem melhorados.

Salário: entre R$ 2 mil e R$ 8 mil

Analista de DBM

O que faz: atua na gestão do DBM da companhia junto ao fornecedor contratado, mapeando as necessidades de melhorias e mudanças. Compreende as regras de negócio da empresa e reporta os conhecimentos na estrutura do DBM (Database Marketing).

Perfil: implementa e acompanha métricas de negócios, aplicando melhorias nas bases de dados e nos processos da área de DBM, engajando-se também na criação e gestão de mailings extraídos da base para suporte nas estratégias de ações mercadológicas.

Por que está em alta: tem como métrica auxiliar as áreas de negócio na definição de ações, a fim de equilibrar a satisfação dos clientes e o resultado da empresa.

Salário: entre R$ 3 mil e R$ 7 mil

Especialista em E-commerce

O que faz: responsável pelo planejamento e elaboração de estratégias em plataformas de comércio eletrônico e mapeamento de experiência do usuário, além disso, trabalha no levantamento de oportunidades de mercado, visando o aumento de visitas, análise de concorrentes e desenvolvimento comercial.

Perfil: engajado em prestar suporte a loja virtuais e empresas a alavancarem seus potenciais de vendas e diferenciar suas marcas, produtos e serviços, implementando inteligências de mercado e soluções de negócios.

Por que está em alta: devido à usabilidade de plataformas de comércio eletrônico, esse profissional é essencial na gestão de projetos para criar a melhor experiência de compra online.

Salário: entre R$ 3 mil e R$ 8 mil

Analista de comunicação

O que faz: responsável pela comunicação interna e externa, fazendo desde os textos e chamadas de comunicação até muitas vezes a diagramação da arte da empresa, interface com agências e com a mídia em geral.

Perfil: habilidade de comunicação, habilidades de diagramação, fácil relacionamento interpessoal, multitarefas, senso de dono e orientação à excelência.

Por que está em alta: a informação é cada vez mais importante para engajar pessoas, esse profissional se torna fundamental para as empresas, tanto nas comunicações internas, no engajamento dos colaboradores, assim como é importante na interface da empresa com o mercado, com a imprensa, com as agências de comunicação e com o público em geral.

Salário: de R$ 3.600 a R$ 8 mil

Executivo de vendas

O que faz: fica à frente de todo o funil de vendas, do mapeamento e prospecção de clientes, negociação, fechamento e gestão de carteira.

Perfil: consultivo e híbrido, inglês avançado, experiência prévia com venda consultiva de ferramentas, serviços ou softwares, experiência com venda B2B.

Por que está em alta: alta do mercado de tecnologia. Cada dia novos concorrentes surgem, precisando de bons profissionais para sua abertura e expansão do mercado.

Salário: de R$ 6 mil a R$ 9 mil

Gerente de contas

O que faz: responsável pela gestão completa de contas e carteira de clientes do varejo.

Perfil da vaga: organizado, estratégico e com visão de negócio/planejamento comercial. Olhar analítico para ações de vendas internas/ externas. Transitar muito bem entre as áreas internas e externas da empresa.

Por que está em alta: com a retomada do mercado e melhora da economia, as empresas irão buscar, além da expansão dos pontos de vendas, um melhor posicionamento e negociação de seu portfólio junto ao cliente.

Salário: de R$ 8 mil a R$ 12 mil

Engenheiro de vendas

O que faz: responsável pelo mapeamento/prospecção de novas oportunidades, desenvolvimento de propostas técnicas e gestão de carteira.

Perfil: formação em Engenharia, inglês avançado, perfil “agressivo” no desenvolvimento de negócios, com disponibilidade para viagens e para rotina em campo.

Por que está em alta: em momento de retomada de mercado, esse perfil é demandado tanto pela área de Aftermarket (serviços de manutenção/peças sobressalentes) como também a área de Novos Negócios (venda de novos equipamentos).

Salário: de R$ 9 mil a R$ 15 mil

Analista de Inteligência de Mercado

O que faz: o profissional desta área trabalha com diversas fontes de informação para criar uma ampla visão do mercado, dos clientes, dos problemas, da concorrência, da economia e do potencial de crescimento da empresa para novos produtos e serviços. As fontes de dados brutos para essa análise incluem registros de vendas, pesquisas, mídias sociais, dados macroeconômicos, entre muitos outros

Perfil: proativo, ter profunda capacidade de análise e versátil para detectar as principais tendências de mercado, apontar seus riscos e capaz de direcionar as estratégias da empresa para crescer dentro de seu próprio nicho e, ao mesmo tempo, projetar a companhia no mercado em geral

Por que está em alta: a alta competitividade no mercado atual tem levado empresas de diferentes portes e segmentos a buscar a soluções para garantir o crescimento dos seus negócios em relação à concorrência

Salário: entre R$ 2 mil e R$ 11 mil

Coordenador de Marketing digital/mídias sociais

O que faz: é um dos cargos mais em alta no mercado, pois a forma como o consumidor decide por uma determinada empresa ou produto vem mudando e esse profissional é quem faz toda a interface com o consumidor através da gestão das mídias sociais e do site da empresa.

Perfil: iniciativa, criatividade, senso estético, analítico, orientado à prazos, perfil comunicativo e facilidade de simplificar ideias complexas em sentenças que falem com todos os níveis de pessoas.

Por que está em alta: estamos vivendo uma revolução tecnológica na forma como o consumidor toma a decisão de compra de um produto ou serviço e as mídias sociais e os sites das empresas têm um papel fundamental na influência dessas decisões. Existe também um movimento forte de diminuição dos investimentos em propaganda tradicional de rádio/tv e mídia impressa

Salário: de R$ 5 mil a R$ 12 mil

Gerente de Marketing

O que faz: é responsável por coordenar toda a estratégia de marketing da empresa, faz a interface do posicionamento da empresa e da marca frente ao mercado e tem muita interface com todas as áreas da empresa influenciando em novos lançamentos e no plano estratégico da empresa.

Perfil: criatividade, facilidade de interação com pessoas, facilidade de transitar entre todos os níveis da empresa, orientação à excelência, foco em resultados e senso de dono

Por que está em alta: devido à situação econômica dos dois últimos anos muitas empresas tinham diminuído o departamento de marketing e os investimentos no setor, e sem grandes investimentos, muitos projetos foram congelados. Nesse momento, vemos com clareza as empresas voltando a investir em novos produtos e consequentemente na área de marketing, que é o coração da empresa com o mercado.

Salário: de R$ 11 mil a R$ 26 mil

Gerente de Trade Marketing

O que faz: é responsável por fazer a ponte entre a área comercial e o ponto de venda da empresa, faz o posicionamento dos produtos perante ao mercado, faz as análises competitivas de precificação, posicionamento na prateleira, estudos do produto da empresa versus a concorrência.

Perfil: capacidade analítica, facilidade com números, bom relacionamento interpessoal, facilidade de lidar com outros departamentos, foco em resultados e capacidade de conexão da estratégia da empresa com a área de trade marketing.

Por que está em alta: o mercado se encontra cada vez mais competitivo e a inteligência de mercado por trás das ações se torna cada vez mais crucial, além disso, setores como bens de consumo duráveis e não duráveis tem uma forte influência das ações nos pontos de venda dos produtos. O departamento é o responsável por potencializar essas ações em prol de uma maior rentabilidade.

Salário: de R$ 9 mil a R$ 20 mil

Gerente nacional de vendas

O que faz: gestão dos processos de vendas, estratégias multicanal e políticas comerciais. Desenvolvimento, implementação e execução das estratégias de RTM e GTM. Gerenciamento dos indicadores e execução em todos os canais. Gestão de investimentos e orçamento.

Perfil: estratégico, multitarefas, proativo e com foco em resultados. Habilidades numéricas, alta capacidade de influência, ótimo relacionamento interpessoal e excelência em gestão de pessoas.

Por que está em alta: aquecimento da economia impactando no segmento de bens de consumo.

Salário: de R$ 20 mil a R$ 25 mil

Gerente de produtos – Bens de Consumo

O que faz: gestão do portfólio da empresa, desde concepção junto ao departamento de Pesquisa & Desenvolvimento até o lançamento do produto no mercado. Viabiliza toda a estratégia para que o produto tenha sucesso no ponto de venda, desde embalagem, precificação, público-alvo, campanhas e materiais para o PDV.

Perfil: desejável experiência com desenvolvimento de produtos, campanhas de marketing e trade marketing.

Por que está em alta: o varejo começa a sentir uma retomada e as empresas estão reposicionando seu portfólio para garantir presença no mercado.

Salário: de R$ 16 mil a R$ 20 mil + variável

Gerente de transformação digital

O que faz: implementa processos de mudanças digitais nas empresas, trazendo ferramentas e agregando conhecimento para a modernização do marketing.

Perfil: conhecimento em ferramentas de digital, além das noções básicas de marketing tradicional, onde a capacidade de mudança será primordial.

Por que está em alta: digital em grande crescimento com as empresas em constante transformação na área de marketing.

Salário: de R$18 mil a R$ 20 mil

Gestor de vendas

O que faz: estruturação e gestão do modelo de receita previsível.

Perfil: sólida capacidade analítica, gestão de pessoas e indicadores, inteligência emocional e flexibilidade para mudanças rápidas.

Por que está em alta: empresas de diversos setores têm tentado adaptar seu modelo de vendas para um modelo de sucesso no mercado de Tecnologia.

Salário: de R$ 15 mil a R$ 30 mil + variável