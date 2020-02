Os 100 primeiros contratados neste site receberão auxílio para morar em SP

São Paulo – A Revelo, startup de tecnologia em Recursos Humanos, vai oferecer 100 mil reais como auxílio no aluguel para morar em São Paulo para as próximas 100 pessoas contratadas através de sua plataforma de recrutamento.

A iniciativa é uma parceria com a Joy, nova startup de locação de quartos individuais de maneira flexível. Cada contratado receberá um voucher de mil reais com validade até dezembro e exclusivo para uso dentro do site da empresa.

Sem anúncio de vagas, a dinâmica de seleção da Revelo é feita de modo inverso do tradicional: os candidatos se inscrevem na plataforma e ficam disponíveis para que as empresas cadastradas procurem por suas habilidades.

E a empresa de recrutamento percebeu que 24% de todas suas contratações eram de pessoas fora do estado de São Paulo, o que levou à ideia do combo emprego junto a ajuda para encontrar um novo lar.

Sobre as possíveis oportunidades disponíveis, a Revelo afirma que três áreas têm o maior volume de ofertas: tecnologia (desenvolvedores, gerentes de produto e profissionais de tecnologia da informação), finanças (vagas para os mais diversos cargos) e negócios (executivos comerciais e gerentes de conta).

Não há restrição a quem pode ganhar o auxílio, sendo necessário apenas ser aprovado na vaga da Revelo e no crédito da Joy. Os quartos em apartamentos serão abertas ao longo de 2020.

De acordo com Rafael Rebouças, fundador da Joy, em 3 meses de operação, a empresa já possui 20 moradores e uma lista de interessados que cresce diariamente.

“São 10 unidades Joy até o momento, e devemos dobrar esse número nos próximos meses”, afirma Rebouças