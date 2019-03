Os 10 atores mais bem pagos de Hollywood, segundo a Forbes

1. Os mais bem pagos zoom_out_map 1/12 (Mario Anzuoni/Reuters) Robert Downey Jr está, pelo segundo ano consecutivo, no topo da "hierarquia" dos atores mais bem pagos de Hollywood. O astro das franquias " Homem de Ferro", da Marvel, ganhou, segundo carreira: São Paulo -está, pelo segundo ano consecutivo, no topo da "hierarquia" dosmais bem pagos de Hollywood. O astro das franquias " Homem de Ferro", da Marvel, ganhou, segundo os cálculos da revista Forbes , 75 milhões de dólares entre junho de 2013 e junho deste ano. O ranking traz ainda nomes conhecidos como Dwayne Johnson, The Rock, e Bradley Cooper, da franquia " Se Beber Não Case". Veja quanto cada um deles faturou em 12 meses e quais foram os principais trabalhos na

2. 1. Robert Downey Jr. zoom_out_map 2/12 (Reprodução) Quanto ganhou no período: 75 milhões de dólares De acordo com a Forbes, muitos destes milhões conquistados são fruto do filme Homem de Ferro 3, do estúdio Marvel, da Disney. O longa teve a melhor bilheteria de 2013, garantindo receita de 1,2 bilhão de dólares. O Homem de Ferro tem impulsionado o sucesso dos quatro mais rentáveis filmes da Marvel, incluindo os Vingadores, o terceiro filme com a maior bilheteria de todos os tempos. Por isso, o ator recebeu um bom aumento para a sequência: Os Vingadores: a Era de Ultron.

3. 2. Dwayne Johnson zoom_out_map 3/12 (Kevin Winter/Getty Images) Quanto ganhou no período: 52 milhões de dólares. Conhecido como The Rock, o ator de G.I Joe e Velozes e Furiosos tem projetos de peso em seus ombros: "Hercules" que estreia neste mês nos Estados Unidos e “San Andreas”, este último com estreia prevista para o ano que vem. Projetos para a televisão também têm sido bastante rentáveis para Johnson, segundo a Forbes.

4. 3. Bradley Cooper zoom_out_map 4/12 (Divulgação / Sony Pictures Entertainment) Quanto ganhou no período: 46 milhões de dólares.

A combinação entre blockbusters e filmes de orçamento mais modesto tem dado certo para a carreira do ator, segundo a Forbes. A revista cita o sucesso dos filmes da franquia "Se Beber Não Case" e as ótimas atuações em "O Lado Bom da Vida" e "Trapaça" que renderam a ele indicações ao Oscar. Emprestar a voz ao personagem Rocket Racoon da animação da Marvel "Guardiões da Galáxia", que estreia em agosto nos Estados Unidos, também “engordou” o bolso do ator.

5. 4. Leonardo DiCaprio zoom_out_map 5/12 (Jemal Countess/Getty Images) Quanto ganhou no período: 39 milhões de dólares.

Apostar em "O Lobo de Wall Street" deu certo para DiCaprio, diz a Forbes. O filme faturou 395 milhões e teve cinco indicações ao Oscar. Outro sucesso do ator neste período foi o luxuoso longa "O Grande Gastby", que faturou 351 milhões em bilheteria.

6. 5. Chris Hemsworth zoom_out_map 6/12 (Luke MacGregor/Reuters) Quanto ganhou no período: 37 milhões de dólares. O ator que ficou mundialmente famoso interpretando Thor tem buscado novos horizontes. Sua próxima aposta pode ser conferida no filme Cyber, o mais novo filme do diretor Michael Mann, que deve estrear no ano que vem, nos Estados Unidos.

7. 6. Liam Neeson zoom_out_map 7/12 (Fred Prouser/Reuters) Quanto ganhou no período: 36 milhões de dólares. A franquia "Busca Implacável", da Fox, tem rendido bons milhões ao ator, além do status de herói de filmes de ação. O terceiro filme deve estrear em janeiro de 2015.

8. 7. Ben Affleck zoom_out_map 8/12 (AFP / Robyn Beck) Quanto ganhou no período: 35 milhões. Apesar de ter sido uma escolha muito criticada para o papel de Batman, o salário compensa. Segundo a Forbes, o trabalho na sequência “Batman vs Superman” rendeu um gordo pagamento ao ator e também a promessa de trabalho pelos próximos cinco anos.

9. 8. Christian Bale zoom_out_map 9/12 (Divulgação / Sony Pictures Entertainment) Quanto ganhou no período: 35 milhões. Neste ano, o ator recebeu a sua segunda indicação ao Oscar na carreira pela atuação no longa "Trapaça". Em dezembro, ele volta às telas como Moisés no longa “Exodus”, do diretor Ridley Scott.

10. 9. Will Smith zoom_out_map 10/12 (Getty Images) Quanto ganhou no período: 32 milhões de dólares. O grande número de fãs que coleciona pelo mundo, faz do ator uma boa aposta para os estúdios. Mesmo com seu último filme “Depois da Terra” não indo bem nas bilheterias dos Estados Unidos, o faturamento global do longa compensou: 183 milhões de dólares. Seu mais novo projeto é a produção da refilmagem do musical “Annie”, ao lado do rapper Jay-Z.

11. 10. Mark Wahlberg zoom_out_map 11/12 (©AFP/Getty Images / Frederick M. Brown) Quanto ganhou no período: 32 milhões de dólares. O ator ainda ganha dinheiro com o filme “Ted”, de 2012, segundo a Forbes. Ao mesmo tempo, Wahlberg engorda seu orçamento com filmes mais sérios como “O Grande Herói” e trabalhos para a televisão, como produtor. Sua mais nova empreitada é série de comédia "Ballers".