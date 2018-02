ONU seleciona estudantes para curso de graça em Genebra

Nathalia Bustamante, do Estudar Fora

A ONU (Organização das Nações Unidas) abriu inscrições para o seu Programa de Estudos em Pós-Graduação, que será realizado entre os dias 2 e 13 de julho, em Genebra, na Suíça. Os interessados no curso da ONU têm até o dia 2 de março para enviar sua candidatura por meio do site da organização.

O programa tem como objetivo auxiliar os participantes a aprofundar seus conhecimentos sobre o Sistema das Nações Unidas. Ao longo de duas semanas, serão realizados estudos temáticos sobre a ONU e discussões em grupo. O tema definido para a edição 2018 é: “Direitos humanos em uma encruzilhada: onde estamos em 2018”.

O curso da ONU é gratuito, mas cabe ao estudante arcar com as despesas de viagem e estadia em Genebra. A organização recomenda que os estudantes busquem apoio financeiro junto de suas próprias universidades ou de órgãos do governo.

Os estudantes serão selecionados de acordo com sua experiência acadêmica e a motivação por trás da escolha em fazer o curso, considerando também a diversidade geográfica e de gênero.

Quem pode participar do curso da ONU?

Para se candidatar, é preciso ter até 32 anos de idade e estar matriculado em um programa de mestrado ou doutorado. Como as aulas do curso da ONU serão ministradas em inglês e francês, e sem tradução disponível, bom domínio dos dois idiomas é necessário.

A inscrição é feita através do preenchimento de um formulário no site. Junto à suas informações pessoais, os candidatos deverão enviar uma cópia do passaporte, uma carta de recomendação(em inglês ou francês) de uma universidade ou autoridade governamental, diplomas universitários obtidos e comprovante de matrícula em um curso de pós-graduação. Saiba mais sobre o programa e faça sua inscrição.