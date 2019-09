Obama Foundation tem bolsas para curso em Nova York com tudo pago

A Obama Foundation, criada pelo ex-presidente americano Barack Obama e pela ex-primeira-dama e advogada Michelle Obama, anunciou mais uma edição das bolsas da Obama Foundation Scholars Program, focado em jovens líderes. A iniciativa da Obama Foundation engajará jovens do mundo todo em uma fellowship. Trata-se de um programa de liderança e aprendizado acadêmico de um ano de duração, na Universidade Columbia. As inscrições vão até 13 de dezembro.



O curso inclui workshops em temas como gestão e resolução de conflitos, análise e interpretação de dados, falar em público e resiliência. Além desses temas e outros abordados no curso, os bolsistas também podem se inscrever em outros cursos da Columbia. A Obmama Foundation também promove encontros entre seus bolsistas e líderes da cidade de Nova York, bem como mentoria e oportunidades de networking.

Os bolsistas ganharão um valor mensal (não especificado) para ajudar com o custo de vida em Nova York, um apartamento mobiliado a uma caminhada de distância de Columbia, passagens aéreas, seguro de saúde,os custos de tuitiondo programa e de até mais quatro matérias em Columbia.

Quem pode se candidatar às bolsas da Obama Foundation

O program é voltado para profissionais mais experientes, que tenham “provado seu comprometimento com serviço e lderança dentro de uma comunidade”, bem como “o compromisso demonstrado de retornar a essas comunidades ao fim do progama”. OS candidatos ideais, segundo a fundação, são “líderes emergentes que já tenham feito contribuições importantes ao seu campo e que estão agora no ‘ponto de virada’ de suas carreiras”.



Também é necessário ter proficiência em inglês, comprovada por meio de certificados de proficiência. São aceitos os exames TOEFL (com nota mínima de 100 no teste internet-based ou 600 no paper-based), IELTS (com nota mínima de 7) ou Pearson Test of English Academic (mínimo de 68 pontos)

Como se candidatar

Para se candidatar às bolsas da Obama Foundation, é necessário preencher o formulário de candidatura disponível neste link. Como parte da candidatura, será necessário responder a perguntas curtas no formato de essay (sobre sua motivação para entrar no programa), fazer upload de um CV atualizado em inglês e enviar três cartas de recomendação de pessoas familiares com o trabalho do candidato.

Além disso, o candidato também deverá enviar documento que comprove sua proficiência em inglês (com as provas e notas listadas acima) e gravar um personal statement em vídeo. O vídeo deve ter até cinco minutos de duração, e deve apresentar o candidato e seu trabalho ao comitê de seleção. Ele deve ser colocado em uma plataforma como YouTube ou Vimeo, e o link deve ser enviado no formulário de candidatura. Esses procedimentos devem ser feitos até o dia 13 de dezembro.

O que é a Obama Foundation

Criada pelo casal Barack e Michelle Obama, a organização lançou em janeiro de 2018 uma campanha para conhecer quais ideias os americanos dariam à entidade, uma “startup da cidadania”. Os planos incluem transformar a iniciativa, com sede na cidade americana de Chicago, em um centro para debater ideias e projetos com impacto social. Segundo o site da Obama Foundation, há mais iniciativas a caminho, incluindo conferências e encontros com líderes globais.