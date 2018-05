OAB remarca para 10 de junho segunda fase do Exame de Ordem

A prova prático-profissional da segunda fase do 25º Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) será realizada no dia 10 de junho, em todos os polos de aplicação no país. A informação é da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado e Fundação Getulio Vargas.

A prova deveria ter sido a aplicada no último domingo (27) mas, devido à greve dos caminhoneiros, que provocou dificuldades de locomoção para a população, teve que ser remarcada.

O novo cronograma prevê a divulgação dos locais de realização da prova no próximo dia 6. No próprio dia da prova (10), será feita a divulgação do padrão de resposta preliminar.

O padrão definitivo de respostas será conhecido no dia 29 do mesmo mês, abrindo-se a fase de recursos referente ao resultado preliminar da segunda fase a partir das 12h do dia 30 até as 12h do dia 3 de julho.

No dia 12 de julho, serão divulgadas decisões sobre o resultado preliminar, bem como o resultado final do exame.