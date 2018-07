O valor de mercado de Neymar Jr. também caiu. Veja o tamanho do tombo

São Paulo – Neymar Jr ainda é o jogador mais caro do planeta, mas está valendo menos depois de ficar muito aquém das expectativas durante Copa do Mundo, segundo avalia a Pluri Consultoria, em relatório recente.

“Reduzimos nossa avaliação para o valor de mercado do Brasileiro Neymar Jr, do PSG em 11,1%, de € 197,3 milhões para € 175,4 milhões, o equivalente a R$ 789 milhões”, diz o texto. Já o site alemão Transfermarkt, segue avaliando Neymar Jr em 180 milhões de euros, o mais caro do mundo.

Citando a milionária transferência – 222 milhões de euros – do jogador do Barcelona para o PSG, considerada a maior da história do futebol, o relatório da Pluri justifica a queda apontando que Neymar não foi decisivo como se esperava.

A crise de reputação também joga contra Neymar Jr, neste momento. “Ninguém, porém, poderia imaginar a proporção tomada pelos eventos que o envolveram, a ponto de seu nome ter virado sinônimo para simulação e cai-cai”, diz o texto.

O comportamento fora de campo é outro ponto delicado na análise da Pluri, que, no entanto, admite que Neymar ainda é, sim, uma marca fortíssima. Em três anos, o jogador viu seu valor de mercado subir 45%.

Nos últimos cinco anos, a valorização foi de 160%. Com uma remuneração de 90 milhões de dólares (348,3 milhões de reais) em 12 meses, Neymar foi o único brasileiro na lista de celebridades mais bem pagas do mundo, segundo a revista Forbes.

A metodologia da avaliação, segundo a consultoria, utiliza instrumentos estatísticos e econométricos e leva em conta 75 critérios divididos em 18 itens: idade, fundamentos, qualidade técnica e encantamento, capacidade de definição de jogo, aspectos táticos, força e condicionamento físico, clube e país em que atua, disciplina e espírito de equipe, condição clínica, titularidade, conquistas, retorno de marketing, potencial de valorização, demanda de mercado, posição em que joga, convocações para seleção, capacidade de adaptação e experiência internacional.

Segundo a Pluri atualmente os três jogadores mais caros do mundo são:

1. Neymar Jr.: 175,4 milhões de euros

2. Kylian Mbappé: 170,7 milhões de euros

3. Lionel Messi: 161,8 milhões de euros