O trabalho remoto é um realidade inevitável. Você está preparado?

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

O mercado está vivendo grandes transformações, devido os avanços da tecnologia e da expansão da internet e, hoje, o trabalho remoto deixou de ser uma tendência para se transformar em uma realidade inevitável.

Muitas pesquisas, em 2019, revelaram como criar equipes diversas eleva a qualidade dos resultados nas empresas, aumentando ainda mais a confiança das organizações em compor times com profissionais de diferentes países ou regiões do Brasil.

Trabalhar de qualquer lugar do mundo virou sinônimo de autonomia e liberdade e se transformou em um lifestyle desejado por muitos profissionais, mas será que você tem o perfil para trabalhar nesse formato?

Em primeiro lugar, nem todas as funções podem ser realizadas remotamente. Por exemplo, cargos que exigem gerenciamento de maquinários, ou de equipes de venda em loja, assim como a maioria dos profissionais de saúde, necessitam de presença física no local de trabalho ou atendimento. Logo, essa tendência, por mais interessante que pareça ser, não é para todos.

Caso a sua profissão permita que você atue remotamente, é importante perceber como estão algumas dessas habilidades antes de se aventurar nesse formato:

Comprometimento: como você gerencia suas tarefas? Se você faz o perfil que só “funciona no tranco”, sob pressão e com um gestor te supervisionando a todo o momento, é possível que você enfrente grandes desafios ao trabalhar de casa.

O trabalho remoto exige que você tenha comprometimento com as suas demandas sem que ninguém te pressione para que elas sejam feitas. Parece simples e óbvio, mas muitos profissionais, mesmo que não saibam disso, só produzem bem se houver alguém mostrando o que deve ser feito a cada momento.

Analise o seu dia a dia e perceba como está a sua auto liderança. Caso você se identifique com essa passividade, reveja suas atitudes e investigue como você pode aprimorar sua autogestão.

Organização: o dia a dia de uma empresa envolve, na maioria das vezes, uma rotina, e quando o trabalho é remoto? A ideia de poder fazer o próprio horário de trabalho permite que o profissional não “force” a sua criatividade e a use de forma mais fluída e natural.

Porém, a liberdade, sem maturidade, pode se transformar em uma armadilha. É importante estabelecer uma rotina, mesmo que o seu trabalho seja por home office. Organize seus dias e horários de produção e, não menos importante, organize também a sua casa, ou ambiente de trabalho.

Em uma empresa, mesmo nas mais disruptivas, dificilmente você irá encontrar uma pizza do dia anterior na sua mesa ou pantufas e roupas jogadas pelo chão da sua sala de trabalho. Sim, é uma delícia poder trabalhar mais à vontade, mas isso não precisa ser sinônimo de relaxo.

A organizadora e idealizadora do método que leva o seu nome, Marie Kondo, se transformou em um sucesso justamente por nos relembrar o valor que é habitar ambientes organizados. Se você ainda não a conhece, indico seu livro e série no Netflix.

Outra dica é se vestir como se você fosse trabalhar. Não precisa ser tão formal, mas é importante não permanecer de pijamas o dia todo. O ato de se preparar para o momento de trabalho desperta a mente em direção à produtividade. Não preciso nem dizer que se manter de pijamas pode gerar o movimento contrário, não é mesmo?

Aprendizagem contínua: em uma empresa, estamos diariamente em contato com muitos profissionais e, através das conversas do dia a dia, descobrimos tendências e quais são os assuntos mais relevantes para o nosso mercado.

O trabalho remoto pode criar um certo “isolamento”, diminuindo as chances do valor dessa troca entre profissionais acontecer. Então, cabe a você se manter atualizado, em constante busca por conhecimentos e interações com profissionais da sua área.

Em resumo, a liberdade é uma conquista. Apenas os profissionais que souberem administrar corretamente o seu tempo e o compromisso com suas entregas é que poderão desfrutar do trabalho remoto com tranquilidade. Você se encaixa nesse perfil?

Boa reflexão!