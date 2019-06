O segredo de Rihanna para administrar sua carreira e vida pessoal

São Paulo – Com 31 anos, Rihanna é a artista feminina mais rica do mundo, segundo a Forbes. Além de músicas e filmes, a atriz também uma linha de maquiagem, a Fenty Beauty, e uma parceria com a LVMH, grupo de luxo que detém marcas como a Dior e a Givenchy.

Nas estimativas da revista, a artista acumulou uma fortuna de 600 milhões de dólares, aproximadamente R$ 2,3 bilhões na cotação atual.

Diante de tantos negócios de sucesso simultâneos, Rihanna tem um método para administrar sua carreira e equilibrar todos os seus compromissos com sua vida pessoal.

Em entrevista para a atriz Sarah Paulson, com quem contracenou no filme “Oito mulheres e um segredo”, ela conta que faz pausas de dois a três dias para compromissos pessoais e coloca no seu calendário com um grande “P”. E ela até mesmo marca com uma cor diferente.

Rihanna diz que sua saúde mental depende desses períodos que reserva para si mesma.

“Se você não está feliz, você não estará feliz mesmo fazendo as coisas que ama. Você sente que é uma tarefa. Eu nunca quero que o trabalho pareça uma tarefa. Minha carreira é meu propósito, e ela nunca deveria ser nada além de um lugar feliz. Eu faço pequenas coisas serem grandes compromissos, como fazer uma caminhada e ir ao supermercado”, fala ela.

No entanto, ela revela que ainda trabalha nos dias “P”, resolvendo questões e respondendo e-mails, mesmo em viagem ao Caribe para assistir a um show.

No seu cotidiano, ela também relata uma rotina corrida: “Eu posso trabalhar o dia todo em uma reunião, sair uma ou duas da manhã, e depois chegar em casa com um grupo de funcionários para continuar trabalhando até 5 ou 7 horas”, diz.

Quando ela dorme? Rihanna fala que só tira momentos para descansar no seu dia a dia, o que torna as pequenas férias mais necessárias. “Vocês tiveram tudo de mim. Eu deu todas as respostas”, ela brinca.

“O que me mantém viva e apaixonada é ser criativa. Com toda a fonte de negócios, eu estou fazendo uma visão se tornar realidade, e isso é algo que realmente gosto”, comenta ela.