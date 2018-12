O que você quer buscar para a sua carreira em 2019?

O Réveillon oferece a oportunidade para mudar. No momento em que um ano tão tumultuado chega ao fim, é hora de fazer um balanço. Colocar, de um lado, tudo o que deu certo e valorizar essa lista. De outro, pesar tudo o que não funcionou e fazer planos para provocar transformações em busca do equilíbrio.

Se a carreira está pendendo para o lado negativo da balança, não há dúvidas de que é preciso refletir. E, se ela ficou do lado das conquistas, também vale avaliar se é possível buscar novas possibilidades e metas. Mas a questão que fica é: como definir o que quero buscar em 2019?

A busca pela mudança, segundo especialistas, pode começar agora, com estes cinco passos:

1.Reflita sobre a sua vida

Para Paula Dias, coach e especialista em transição de carreira, esse tipo de processo começa sempre com um momento de avaliação. “Se o profissional não sabe por que está insatisfeito, por exemplo, ele precisa entender o que está acontecendo. Precisa avaliar se o que o desmotiva é a função, a área de atuação ou a empresa. Se está satisfeito, é necessário entender se quer se manter onde está ou se está na hora de melhorar ainda mais.”

Os resultados da autoavaliação poderão auxiliar na visualização mais clara dos objetivos que o profissional quer, de fato, buscar para sua carreira – seja mudar drasticamente de profissão ou se aperfeiçoar para crescer em sua função atual. “Não dá para mudar nada de fora para dentro. Precisa começar de dentro para fora”, afirma Liamar Fernandes, master coach da SBCoaching. “É sempre fundamental começar mudando o mindset.”

Os resultados da autoavaliação poderão auxiliar na visualização mais clara dos objetivos que o profissional quer, de fato, buscar para sua carreira Os resultados da autoavaliação poderão auxiliar na visualização mais clara dos objetivos que o profissional quer, de fato, buscar para sua carreira

2.Faça as perguntas certas

Para alcançar o conhecimento de si, suas características e seus objetivos, explica Marcia Vazquez, gestora de capital humano da consultoria Thomas Case & Associados, é importante responder com sinceridade a três perguntas: “O que você faz melhor?”, “O que você gosta de fazer?” e “Quais são as prioridades na sua vida?”.

A primeira se refere a habilidades e conhecimentos, além de talentos pessoais. A segunda trata, nas palavras da consultora, dos interesses e dos valores. São as suas reais convicções sobre o que é importante na vida. Por exemplo, para você, o que vale mais: viajar ou estar perto da família?

A terceira resposta diz respeito a motivações e preferências pessoais, que incluem estilo de vida e aqueles pequenos prazeres e realizações diárias que definem quem você é e o que importa para você. Obtidas as respostas, é hora de espelhá-las em seu momento profissional e seguir para o próximo item da lista.

3.Trace objetivos

A reflexão sincera leva ao próximo passo: entender se e o que, exatamente, o profissional quer alterar. Aqui, o ideal é ter objetivos muito claros, como: receber uma promoção; mudar para determinada área da empresa em que trabalha; melhorar algumas habilidades já existentes; desenvolver novas habilidades para ser mais flexível na carreira; migrar para outra empresa ou até mudar completamente de carreira.

Organização, planejamento e clareza de objetivos são ideias na busca pelos novos desafios em 2019 Organização, planejamento e clareza de objetivos são ideias na busca pelos novos desafios em 2019

4.Esteja preparado

Para promover qualquer tipo de movimento profissional, lembra Liamar, é preciso trabalho duro. Para mudanças dentro da mesma companhia, por exemplo, é recomendado complementar a formação à procura de uma posição diferente. Se o objetivo for mudar de empresa, o importante é buscar novas conexões para desafios diferentes. “Ao escolher o caminho a ser percorrido, é bom já estar se preparando para a próxima etapa. Para mudar, é preciso sair da zona de conforto.”

É preciso estar preparado para a busca por qualquer mudança profissional É preciso estar preparado para a busca por qualquer mudança profissional

5.Pense nos prazos

De acordo com a psicóloga Fabiana Muramatsu Augusto, existem mudanças que acontecem rapidamente, principalmente quando o profissional descobre que tem como objetivo pequenas alterações dentro da própria empresa e profissão. “Outros processos, porém, precisam de muito mais tempo e devem ser planejados com calma. É o caso da busca por novas carreiras ou por uma alteração da situação profissional – de empregado com carteira assinada para funcionário público, profissional freelancer ou empreendedor.” Aliás, é importante traçar metas de curto, médio e longo prazo. Muitas vezes, elas são diferentes, mas complementares, e se somam para alcançar um objetivo. “Toda mudança demanda tempo”, afirma Marcia. “A profissional, especialmente, exige também planejamento, esforço e plano de ação.”