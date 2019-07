O que você faria se fosse CEO por um dia? Esta é sua chance de descobrir

São Paulo – Se pudesse ser CEO de uma grande empresa por um dia, o que você faria? A consultoria Odgers Berndston ajuda a responder essa pergunta com seu programa “CEOx1dia”.

Estudantes de qualquer curso superior no do último ou penúltimo período podem ter a chance de vivenciar um dia típico da rotina de 23 presidentes de grandes empresas no país, aprendendo sobre liderança, responsabilidades e carreira.

O programa existe há 10 anos em diversos países do mundo, como Inglaterra, Alemanha, Canadá e África do Sul. No Brasil, ele está em sua quinta edição. As inscrições estão abertas até o dia 12 de julho pelo site.

Os candidatos devem mandar seu currículo, preencher um formulário com suas informações pessoais e acadêmicas e responder à questão: “Por que você acredita que deve ser escolhido para participar do programa CEOx1dia?”.

Nesta edição, vão participar os presidentes do Roche, Heineken, Raízen, Sephora, Hospital A.C. Camargo, Asics, Cognizant, Movida e diversos outros.

Em entrevista para EXAME, João Lúcio de Azevedo Filho, presidente da Cognizant no Brasil, fala que o programa é uma oportunidade única para entender os desafios mais complexos do mundo corporativo.

O executivo comenta também quais as características que um jovem profissional precisa para estar em seu lugar e que executivo ele acompanharia por um dia. Confira a entrevista:

EXAME: O que uma pessoa precisa para “preencher os seus sapatos”, se colocar na sua posição por um dia?

João Lúcio de Azevedo Filho: É fundamental ter motivação, disposição, energia e humildade para continuar aprendendo todos os dias. A Cognizant é uma organização global, presente em mais de 40 países, possui 280 mil colaboradores, dos quais 1.800 estão no Brasil. Por sermos uma empresa extremamente inovadora, bastante conectada com novas tecnologias e que atua ativamente na transformação digital de nossos clientes, precisamos também nos reinventar diariamente. Acredito que uns dos maiores desafios da minha posição é manter sempre a mente aberta para aprender e transmitir essa mesma motivação para toda a equipe.

EXAME: Que CEO você gostaria de acompanhar por um dia? E por quê?

João Lúcio de Azevedo Filho: Eu gostaria de acompanhar o CEO Richard Branson, fundador do Virgin Group. Seu conglomerado possui mais de 20 empresas em áreas diversas como transporte aéreo, saúde, mídia, serviços financeiros, comunicação e até mesmo viagens para o espaço. Além disso, ele é inovador, energético e tem a humildade para estar sempre aprendendo. Uma das frases dele que mais gosto foi quando, durante entrevista, ele foi perguntado como fazer com que suas empresas tivessem foco no cliente e ele disse: “Clientes não vêm em primeiro lugar. Os colaboradores da empresa vêm em primeiro lugar. Se você cuidar bem dos colaboradores, eles cuidarão bem dos seus clientes”.

EXAME: Qual é a troca de aprendizados para os jovens e os executivos que participam do programa?

João Lúcio de Azevedo Filho: Para os jovens, acredito que será uma experiência única para entender um pouco da complexidade do mundo corporativo e dos desafios que um executivo sênior enfrenta em seu dia a dia, e isso com certeza os ajudará a definir seus primeiros passos na carreira. Para os executivos, vejo como uma oportunidade de se conectar com o público mais jovem e entender também as expectativas e anseios que eles têm em relação ao trabalho.