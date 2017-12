O que Sofia Esteves indica que você faça antes de tirar férias

Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

O final do ano se aproxima e muitos profissionais acabam aproveitando essa época para saírem de férias. Isso acontece, principalmente, com quem tem filhos pequenos, pois coincide com o período de recesso escolar.

Tenho certeza de que, nesse momento, muitos que agora me leem estão ansiosos por essa data. Por mais que a gente goste do que faz, do ambiente em que trabalhamos e das pessoas com as quais nos relacionamos, não se pode negar que um período de descanso é bem-vindo, até como forma de celebrar as conquistas que se teve ao longo do ano de trabalho.

Para que esse período seja bom para todo mundo, é muito importante que essa ausência seja planejada, assim, ninguém fica na mão ou em saia justa, seja com o gestor, com os colegas de trabalho ou com clientes. Pensando nisso, quero listar algumas sugestões do que você pode fazer para sair tranquilo para o merecido descanso. Vamos lá!

1. Em primeiro lugar, acho importante fazer uma lista de todas as suas prioridades de entrega. Coloque no papel tudo o que precisa ser resolvido ou encaminhado. Feito isso, dedique-se a resolver essas questões antes que os dias de folga cheguem.

2. Se alguém vai absorver as suas tarefas, é importante que essa pessoa esteja preparada para desempenhar a função. Então, diga ao colega qual é sua rotina de trabalho, quais prazos precisam ser cumpridos, quais entregas devem ser feitas e para quem, ou seja, treine de verdade a pessoa que vai se responsabilizar pelo seu trabalho, durante sua ausência. E, por favor, não deixe de fazer isso temendo perder seu lugar, esse tipo de atitude não condiz com o perfil de um profissional responsável e maduro.

3. Avise parceiros de trabalho, colaboradores e clientes sobre sua ausência. Informe quem pode ser contatado para resolver qualquer questão enquanto você estiver de férias. Dessa forma, você evita ser incomodado durante seu descanso e facilita a vida de quem precisa de uma resolução imediata.

4. Dependendo do cargo que você exerce, é difícil se ausentar por completo. Isso não significa, porém, que você deve checar o e-mail do trabalho a todo momento. Dê uma olhada na sua caixa de mensagem uma vez na semana, apenas para se certificar de que não há nada importante precisando de você. Por mais apaixonado que você seja pelo seu trabalho, respeite o descanso que seu corpo pede e a atenção que sua família necessita.

5. Por fim, uma dica bacana é se preparar para sua volta. Antes de sair em férias, liste o que você pretende fazer assim que retornar ao trabalho. As listas ajudam a gente a ter foco naquilo que precisamos fazer, então, chegar ao trabalho e dar de cara com uma lista pré-organizada do que é preciso fazer no seu retorno já te ajudará a entrar no pique de novo.

Essas são sugestões que eu mesma coloco em prática no meu dia a dia e que acredito que podem te ajudar a sair de férias tranquilo, sem aquela sensação de que algo ficou pendente. Aliás, por aqui também entrarei em recesso. Esse é nosso último papo do ano. Meu próximo texto chega já em 2018 e eu desejo para você boas festas, um ótimo descanso e um ano de muito sucesso para todos. Até breve!