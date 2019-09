O que seu colega de trabalho pensa quando você ouve música

São Paulo – Você gosta de escutar música enquanto trabalha? Enquanto cientistas argumentam que ouvir suas músicas favoritas pode ajudar a melhorar seu desempenho, será que ficar de fone de ouvido durante todo o expediente é bem visto no escritório?

Se você já ficou preocupado com a opinião dos seus colegas de trabalho, pode ficar tranquilo: o AVSForum.com, grupo de especialistas de audiovisual, fez um estudo com 800 pessoas para descobrir a impressão que os amantes de música passam.

E eles descobriram que as impressões não são completamente negativas. Para 26,5% dos entrevistados, quem está ouvindo música no trabalho quer ser deixado sozinho. E para 21,9% e 16,6%, respectivamente, a pessoa está mais focada no trabalho ou mais ocupada.

Apenas 6,5% acreditam que o colega de trabalho simplesmente ama ouvir música. O que é a impressão correta, uma vez que 46% dos entrevistados disseram que usam os fones principalmente porque querem ouvir música.

Mas nem todas as opiniões foram positivas: 6,2% acreditam que colega com fone é rude e 2,6% o veem como pretensioso.

Incrivelmente, essa opinião muda de acordo com o modelo de fone que a pessoa utiliza. Uma pessoa usando fones sem fio “in-ear”, como os AirPods da Apple, tem mais chance de ser vista como pretensiosa. Já quem usa fones supra-auriculares sem fio é visto como mais atarefado.

E, embora 88,6% dos entrevistados tenham dito que se sentem mais produtivos com os fones, nem sempre eles estão ouvindo músicas ou podcasts. Mais de 1 a cada 3 pessoas admitiu que usa os fones para parecer que não estão prestando atenção – e na verdade está escutando a conversa dos outros.