Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

São Paulo – Em 2017, a indústria química alemã Basf lançou uma plataforma global de mentoring, chamada MentForMe, para fazer a conexão entre executivos com pelo menos oito anos de experiência (e no mínimo dois na função) e funcionários com metas de desenvolvimento que demandem um aconselhamento formal de carreira.

Para participar do mentoring, é preciso se inscrever no sistema, inserindo detalhes como expectativas, interesses, competências e idiomas em que as conversas podem se dar.

A plataforma cruza os dados de candidatos de todos os países em que a empresa atua e faz os matches com maior probabilidade de sucesso. Em seguida, o jovem seleciona uma das sugestões de mentor e envia a ele um convite. Se o pedido for recusado, ainda poderá recorrer a outras opções.

O processo pode acontecer virtualmente ou pessoalmente, se ambos estiverem na mesma localidade e tiverem disponibilidade para os encontros.

O RH recomenda que os participantes dediquem ao mentoring pelo menos 1 hora mensal durante oito meses. Além da troca de experiências e dos ganhos em aprendizado técnico, comportamental e cultural, a ferramenta expande as oportunidades de ­networking dos profissionais envolvidos. basf.com/br/pt.html

PONTOS POSITIVOS

A sustentabilidade está em alta: a Basf pretende reduzir em 40% as emissões

de gases do efeito estufa por tonelada de produto vendido até 2020. Em 2017, a empresa fez o plantio de 3 200 árvores no Brasil.

PONTOS A MELHORAR

Jovens consideram que a Basf deveria interagir mais com o público nas redes sociais e que os pré-requisitos para conseguir bolsa de estudos para pós-graduação poderiam ser mais claros e bem divulgados.