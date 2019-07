O que inteligência emocional faz pela sua carreira, segundo a Ciência

São Paulo – No terceiro episódio da websérie produzida pelo Na Prática, para a VOCÊ S/A, instrutora Lorena Bernardes explica qual é a relação entre um bom nível de inteligência emocional e o desempenho profissional.

Para isso, ela reuniu seis estudos científicos que investigaram o que as pessoas com inteligência emocional fazem de diferente no ambiente de trabalho.

O primeiro estudo da universidade de Toronto, aponta que as pessoas que têm uma maior regulação emocional diante de um dilema tendem a pensar mais no bem social do que outras pessoas.

O segundo estudo, da África do Sul, indica relação inversamente proporcional entre a inteligência emocional e estresse no ambiente de trabalho.

A Ciência também já comprovou que quanto maior o nível de inteligência emocional, maior o êxito na carreira. Pesquisa de Harvard ainda mostrou maior sucesso social de quem gerencia melhor emoções.

Resiliência também é uma virtude fruto da inteligência emocional. A capacidade de ser otimista mesmo diante de perspectivas negativas é vantajosa para os estudos acadêmicos e também para as vendas.

Relação positiva e clara entre inteligência emocional e eficácia das lideranças também foi objetivo de investigação de pesquisadores. E, em Yale, verificou-se vantagens da inteligência emocional para o trabalho em equipe.

