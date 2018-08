O que está no currículo dos cinco fabulosos de Queer Eye da Netflix

São Paulo – John Campbell é um ótimo chefe. Ele gerencia o time de “Nerds”, o apelido carinhoso do departamento de TI, da Netflix em Los Angeles.

Seus funcionários chamam John de “rei dos nerds” e ele se importa muito com eles. Seu maior medo é decepcioná-los e não oferecer oportunidades para crescimento. O chefe pode ser ótimo, mas seu time confessa que ele “claramente” precisa de uma ajuda no visual.

É aqui que entram os “Fab 5”, ou os cinco fabulosos, as estrelas da série da Netflix “Queer Eye”. Eles são Karamo Brown, Tan France, Jonathan Van Ness, Bobby Berk e Antoni Porowski.

A série é uma releitura do reality show americano “Queer Eye for the Straight Guy”, que foi ao ar na televisão de 2003 a 2007. A proposta é cinco homens gays, cada um com sua especialidade, ajudem a transformar a aparência e a autoestima de homens heterossexuais.

Na Netflix, a nova série já possui duas temporadas e diversas histórias emocionantes de transformações, não apenas de homens cisgênero e heterossexuais, mas estendem sua ajuda para outros gêneros e sexualidades. Além disso, debate temas como intolerância, política, religião e violência policial.

De volta a John Campbell, a empresa de streaming aproveitou para aplicar a fórmula do show em seu funcionário. Com os gurus da série, ele aprendeu a melhorar sua vida em cinco aspectos diferentes: Antoni ensinou a fazer lanches mais saudáveis no escritório, Bobby reformou a sala onde sua equipe trabalha, Jonathan ajudou com sua barba e cabelo, Tan com seu guarda-roupa e Karamo com seu autoconhecimento.

Mas o que faz desses cinco homens especialistas em suas áreas? Conheça a seguir um pouco sobre as experiências profissionais dos cinco fabulosos – alguns podem até ser acompanhados pelo LinkedIn.

No final, confira o vídeo no canal da Netflix com a transformação completa do John.

Karamo Brown

Especialidade: cultura

Nascido em Houston, Karamo viveu na Flórida e se formou em Administração na universidade. Sua primeira experiência na televisão foi na série “Na Real”, em que conquistou o posto de primeiro homem negro e gay a aparecer em um reality show. Ele tem experiência como produtor e apresentador para o The Oprah Winfrey Network. Em entrevista para a Nylon, ele conta que trabalhou por 12 anos como assistente social e como terapeuta.

Ele também é cofundador da organização 6in10.org, que oferece suporte de saúde mental para homens negros gays e bissexuais para erradicar o HIV no grupo. E seu perfil profissional completo está no LinkedIn. Em entrevistas com influenciadores da rede, ele fala sobre sucesso e a importância da empatia.

Tan France

Especialidade: moda

Tan nasceu na Inglaterra e tem pais paquistaneses. Ele trabalhou na fábrica de jeans dos avós na adolescência. Depois se formou na faculdade de moda e começou a trabalhar para a Zara. Após alguma experiência com outras marcas de varejo, ele fundou sua própria empresa de moda feminina em 2011, a Kingdom & State.

Jonathan Van Ness

Especialidade: aparência e cuidados pessoais

Na pequena cidade de Quincy, Illinois, Jonathan foi o primeiro líder de torcida masculino no colégio. Na universidade, ele estudou Ciência Política, embora sua paixão sempre tenha sido cabelo e estética. Ele se formou no The Aveda Institute e se mudou para Los Angeles para ser assistente no famoso Sally Hershberger Salon. Hoje, além de estrelar em Queer Eye, ele possui dois salões de beleza, um em Los Angeles e outro em Nova York.

Bobby Berk

Especialidade: design de interiores

Bobby nasceu no Texas e foi criado no Missouri. Ele se mudou para Nova York sem emprego e com poucos dólares no bolso em 2003. Ele trabalhou na loja de departamento Bed, Bath & Beyond e cresceu no ramo até se tornar diretor criativo na Portico Home + Spa. Em 2006, ele criou sua marca e loja de decoração Bobby Berk Home’s.

É possível seguir seu perfil profissional no LinkedIn.

Antoni Porowski

Especialidade: comida e vinhos

Antoni tem experiência como ator e estudou psicologia na universidade. Ele nasceu em Montreal, no Canadá, e atuou em filmes como Daddy’s Boy (2016) e na série americana The Blacklist (2014). Enquanto procurava por trabalho como ator, ele trabalhava em restaurantes para conseguir se sustentar. Apaixonado por culinária desde cedo, ele aprendeu a cozinhar com sua família e foi indicado para a série por Ted Allen, um dos fabulosos originais, para quem trabalhou como chef por anos.

🐷-y baby. A post shared by Antoni Porowski (@antoni) on Aug 2, 2018 at 10:34am PDT

Agora confira o vídeo: