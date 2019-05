O que esperar de um coaching de carreira?

Como está a sua vida pessoal e profissional? Será que chegou àquele momento em que a ajuda de um coaching é fundamental? Para essas e muitas outras dúvidas o coaching está se tornando essencial na vida de muitos profissionais e é sempre indicado para pessoas que desejam um novo caminho em suas carreiras, que buscam novas soluções para terem um melhor equilíbrio na vida pessoal e corporativa.

De forma clara, esse trabalho envolve um conjunto de técnicas e metodologias que incentivam processos de autoconhecimento, autodisciplina, crescimento profissional e pessoal. E quais seriam os pontos de evolução alcançados por quem passa por um coaching profissional? Capacidade de desenvolver habilidades e competências; aperfeiçoamento da criticidade e visão sistêmica; maior produtividade; ter mais controle emocional e resiliência; lidar com as diferenças e definir metas e objetivos com maior clareza.

Um coach tem o seu trabalho focado em explorar as competências e capacidades de uma pessoa para o alcance de um objetivo, direcionando suas energias para que esse ponto seja resolvido. E nada vem de achismos ou de experiências de vida. Ele utiliza técnicas estudadas e comprovadas para tirar a solução do próprio coachee. É como se fosse um treinador, que ouve as necessidades do indivíduo, traça em conjunto um planejamento, que tem por meta levar o coachee de um ponto X até Y.

E quando é a hora certa? Essa escolha é individual. Pode partir da necessidade de potencializar competências para um novo desafio quando você sente que não está pronto ou até mesmo quando percebe que está com dificuldades nas relações interpessoais e quer ajuda para construir novos cenários. Mas, na verdade, isso depende exclusivamente de auto avaliação. Os indícios de que algo não está bem ou que pode ser melhorado são fáceis de ser percebidos, não é mesmo?

E esse processo só é bem-sucedido quando o profissional está realmente envolvido e comprometido a se doar para essa jornada de autoconhecimento – e disposto a fazer todas as mudanças que se mostrarem necessárias para conquistar suas metas. É por isso que o momento certo para fazer coaching é o seu momento, pois se não estiver aberto para trabalhar em parceria com o coach, o investimento de tempo e dinheiro se perde, é em vão. Portanto, tenha clareza de suas prioridades e desejos, pois nesse caso, trata-se de um trabalho em dupla e você terá papel fundamental de contribuição e superação – por meio de tarefas, estudo e aplicação de técnicas em seus desafios diários.