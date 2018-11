O que é carta de motivação? Entenda essa etapa para estudar fora do país

São Paulo – Você sabe a diferença entre uma carta de motivação, uma de recomendação e uma de aceite? No quarto episódio da websérie “O que você precisa fazer para estudar fora?”, parceria entre o site EXAME e o canal Estudar Fora, da Fundação Estudar, a apresentadora Flora Damin vai esclarecer a diferença entre os três tipos de carta exigidos pelas universidades estrangeiras.

No vídeo anterior, a dúvida foi sobre as provas de proficiência de idioma, que comprovam o nível de conhecimento dos alunos e se estão aptos para acompanhar as aulas. Cada episódio explora uma etapa essencial para conquistar o sonho de fazer um curso fora do Brasil, como a aplicação para bolsas de estudo e a preparação do currículo.

Ao buscar uma vaga em uma universidade estrangeira, o estudante vai se depara com três tipos de carta: de motivação, de recomendação e de aceite.

“A carta de motivação, o próprio estudante escreve e entrega para a universidade durante o processo de application. As cartas de recomendação normalmente são escritas por mais de uma pessoa e também são entregues durante o processo. Já a carta de aceite, como o próprio nome diz, é a carta que prova que você foi aceito pela universidade lá forma”, explica Flora.

Para a carta de motivação, não existe uma receita de bolo. Ela é muito pessoal e serve para contar sua história e sonhos. No vídeo, você pode entender mais sobre como escreve-la e também saber mais sobre as outras cartas: