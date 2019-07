Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

São Paulo – Em 2017, o grupo industrial centenário Votorantim criou ações para estreitar o relacionamento com as universidades e o público jovem. Uma delas foi o time Embaixadores, que reúne voluntários engajados em disseminar os valores da companhia para o público externo, principalmente para estudantes.

Atualmente, 29 profissionais participam de eventos, como congressos e palestras, para difundir os princípios da empresa, esclarecer dúvidas sobre as possibilidades de carreira e ajudar em atividades em que as turmas são desafiadas a solucionar desafios de negócio. Os resultados já começaram a aparecer.

Em 2016, 13% das contratações da Votorantim vieram de iniciativas realizadas em faculdades. Em 2017, o número subiu para 15%. No ano passado, também aconteceu o primeiro estágio de férias na companhia. Na ocasião, 16 alunos da área de finanças foram selecionados para passar um dia na sede, em São Paulo, e conhecer a rotina de trabalho.

Outro foco da Votorantim tem sido acompanhar a carreira de jovens talentos que deixaram a empresa por vontade própria — muitos deles para abrir um negócio próprio. Eles são convidados a participar de eventos internos e a se cadastrar para receber informações corporativas. votorantim.com.br



PONTOS POSITIVOS

Ao longo de 2017, as atividades da Academia Votorantim, que concentra os programas de treinamento e desenvolvimento da empresa, tiveram a participação de 3 052 funcionários, divididos em 79 turmas.

PONTOS A MELHORAR

Faltam ações a favor da diversidade, como comitês que proponham iniciativas envolvendo o público LGBT, e clareza ao plano de carreira. Os funcionários dizem que o valor do vale-refeição deveria ser mais alto.