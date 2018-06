O prazeroso truque para se sentir menos ocupado e usar melhor seu tempo

São Paulo – Quer se sentir menos ocupado? Marcar um bar com os amigos ou um jantar com a família é a forma mais efetiva de sentir que está com mais tempo livre.

É o que defende a especialista em gestão de tempo Laura Vanderkam, autora do livro “Off the Clock”. Segundo ela, esse método é até mais eficiente do que cancelar planos.

A questão não a quantidade de horas vagas que você tem disponíveis, mas o uso que é feito delas. A conclusão saiu da análise de sua pesquisa com 900 pessoas sobre como elas organizam seu tempo: 15% dos entrevistados que reservaram uma hora com pessoas queridas eram mais propensos a dizer que tinham tempo para si mesmos.

Mas para que isso seja efetivo, eis o truque: a autora recomenda que os compromissos sociais sejam marcados com a mesma prioridade que os de trabalho. Vanderkam explica que separamos horários certos para reuniões e tarefas no escritório, porém aproveitamos mal o tempo que temos depois que o expediente termina.

“Poucas pessoas aparecem no trabalho 8h sem ter ideia do que vão fazer até as 13h, ainda assim as pessoas chegam em casa 18h sem pensar no que vão fazer até as 23h”, diz a autora em trecho do livro publicado na Business Insider.

Ao invés de passar a noite procurando o que assistir no catálogo da Netflix ou vendo postagens nas redes sociais até a hora de ir dormir, ela aconselha otimizar esse tempo, dedicando-o para a família e amigos.

Então, se você tem sentido que não consegue aproveitar a vida, a dica é começar a ativamente reservar uma hora para fortalecer os laços com quem realmente importa.