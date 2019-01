Nubank vai contratar mais de 400 profissionais em diferentes áreas

São Paulo – Após dobrar sua equipe no último ano, o Nubank abre agora mais 400 vagas em diversas áreas da empresa.

Seu quadro de funcionários já chega a 1.300 pessoas, mas a maior startup de serviços financeiros da América Latina quer manter seu ritmo de crescimento e reforçar sua equipe após o lançamento da função de débito da NuConta.

“Para dar conta desse crescimento sem perder os altos níveis de qualidade pelos quais somos conhecidos, precisamos conseguir contratar cada vez mais e melhor”, comenta Julia Burin, do time de recrutadores do Nubank.

A empresa procura novos profissionais para os cargos de analista de dados, analista de experiência do consumidor, recrutador, cientista de dados, gerente de produto, engenheiro de software mobile, entre outros.

Além dos escritórios em São Paulo, há posições em Berlim para engenheiros de software e engenheiros de dados para brasileiros e estrangeiros. A posição na Cidade do México é voltada para estrangeiros, mas que trabalharão para o Brasil.

O Nubank está sempre entre os rankings das empresas com os funcionários mais satisfeitos, aparecendo entre as 150 Melhores Empresas para Trabalhar de 2018, segundo pesquisa da VOCÊ S/A, e ficando em 23º lugar na pesquisa do Love Mondays das empresas mais amadas.

No Love Mondays, segundo respostas voluntárias e anônimas de funcionários, os salários para engenheiros de software podem chegar aos 10 mil reais. Na equipe de atendimento ao cliente, um analista de experiência do consumidor ganha em média R$ 2.748. Já os analistas de negócios ganham uma média de R$ 8.533 de remuneração.

As três áreas terão a maior concentração de vagas abertas, segundo a recrutadora do Nubank.

As experiências e requisitos para cada vaga podem ser vistos no site de recrutamento da empresa. As descrições dos anúncios estão em inglês, pois é exigido um bom conhecimento ou fluência no idioma para a maioria das posições.

Segundo Turin, a empresa procura profissionais com vontade de aprender continuamente e sem medo de construir coisas novas. O Nubank também preza pela diversidade em sua equipe, inclusive com um formulário de cadastro de currículos para pessoas com deficiência, que também podem se candidatar aos outros cargos.

“A diversidade faz parte da nossa cultura e o Nubank tem funcionários de mais de 25 nacionalidades, entre indianos, canadenses, australianos, americanos e holandeses. Além disso, a comunidade LGBT representa cerca de 30% da equipe e a participação de mulheres alcança 40% em todas as funções e níveis de senioridade”, fala a recrutadora.

Além de vale-refeição, vale-transporte, convênio médico, seguro de vida, licença-maternidade e licença paternidade, a startup oferece outros benefícios atrativos para seus funcionários, como participação nas ações da empresa, sala para lactantes e assistência para creche.

O ambiente no escritório do Nubank também é descontraído, sem restrições de vestimenta, inclusivo e aceita que os funcionários tragam seus bichos de estimação ao trabalho.

A inscrição para todas as vagas pode ser feita pelo site. Veja algumas fotos dos escritórios em São Paulo:

–

–

–