Nubank lidera ranking das 25 startups mais desejadas para se trabalhar

São Paulo – Se você fosse pensar em uma startup onde gostaria muito de trabalhar, é bem provável que um característico tom de roxo venha a sua memória. E você não estaria sozinho.

É o segundo ano consecutivo que o Nubank conquista o topo do ranking do LinkedIn das startups mais desejadas para se trabalhar no Brasil.

Com novos produtos e sua expansão para a América Latina, a fintech teve um ritmo acelerado de contratações em 2019 e já chega a mais de 2 mil funcionários. Além disso, a empresa brasileira é avaliada em 10,4 bilhões de dólares.

Sua concorrente, a C6 Bank, aparece no segundo do lugar da lista. Apesar da grande presença das fintechs, que ocupam mais sete posições, o ranking está mais diversificado e cheio de novatas.

Exemplo disso é o terceiro lugar, que ficou com a Loft, empresa de vendas de imóveis e reformas. Junto e ela, o setor imobiliário aumentou seu destaque, com o QuintoAndar na quinta posição e o EmCasa, na oitava.

Para compor a lista, o LinkedIn fez a seleção no período de julho de 2018 a junho de 2019 e considerou quatro pilares na sua metodologia: crescimento do número de funcionários, engajamento, interesse em empregos e atração de talentos.

A maioria das startups está concentrada em São Paulo, sendo a sede de 21 delas na cidade. As outras estão em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.

Confira a lista completa das 25 Top Startups do LinkedIn:

1. Nubank

Sede: São Paulo

Número de funcionários no Brasil: 2.040

Fundação: 2013

Vagas: a empresa tem 47 vagas abertas

2. C6 Bank

Sede: São Paulo

Número de funcionários no Brasil: 565

Fundação: 2018

Vagas: são 16 vagas abertas

3. Loft

Sede: São Paulo

Número de funcionários no Brasil: 300

Fundação: 2018

Vagas: são 16 vagas abertas

4. Neon

Sede: São Paulo

Número de funcionários no Brasil: 434

Fundação: 2016

Vagas: a empresa tem uma vaga aberta para gerente de produto

5. QuintoAndar

Sede: São Paulo

Número de funcionários no Brasil: 1.200

Fundação: 2012

Vagas: são 64 vagas abertas

6. Loggi

Sede: São Paulo

Número de funcionários no Brasil: 780

Fundação: 2013

Vagas: são 70 vagas abertas

7. Grow Mobility

Sede: São Paulo

Número de funcionários no Brasil: 1.570

Fundação: 2019

Vagas: uma vaga anunciada na página de vagas da empresa

8. EmCasa

Sede: São Paulo

Número de funcionários no Brasil: 92

Fundação: 2017

Vagas: são 12 vagas abertas

9. Cobli

Sede: São Paulo

Número de funcionários no Brasil: 100

Fundação: 2015

Vagas: a empresa tem 4 vagas abertas

10. Creditas

Sede: São Paulo

Número de funcionários no Brasil: 730

Fundação: 2012

Vagas: a empresa tem 74 vagas abertas

11. Warren Brasil

12. StarSe

13. CargoX

14. Sky.One Solutions

15. KOIN

16. Dengo Chocolates

17. Desinchá

18 Mooven Consulting

19. idwall

20. Zoop

21. Xerpa

22. MaxMilhas

23. Contabilizei

24. Vita IT

25. Atlas Quantum