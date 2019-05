Nubank, Apple, Google, iFood e outras empresas estão contratando

Quando se trata de procurar um emprego, trabalhar em startups costuma ser um desejo comum entre os profissionais atualmente. Mesmo que atuem com serviços e produtos diferentes entre si, todas elas têm bastante em comum.

Trazem inovações disruptivas – algumas para o Brasil, outras globalmente – e fomentam uma cultura que inclui autonomia, flexibilidade e uma carga alta de desafios. Entre as vantagens, a estrutura baseada nesses valores impulsiona o desenvolvimento acelerado.

Por isso, o Na Prática selecionou empresas de tecnologia – que são, ou foram startups em algum momento) – que buscam novos talentos. Veja abaixo quais são as vagas em startups abertas e prepare-se com o Processos Seletivos Na Prática, curso online da Fundação Estudar!

Vagas em startups e empresas de tecnologia:

Amaro

A startup de moda, que está entre as mais desejadas pelos profissionais brasileiros, de acordo com levantamento do LinkedIn, está com 29 vagas vagas abertas, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte (sendo que a maioria é em São Paulo). Os setores com as oportunidades são de felicidade do consumidor, analytics, engenharia e tecnologia, recursos humanos, logística e manufatura, marketing, lojas físicas, produtos. Confira todas as vagas disponíveis pelo site.

Amazon

A Amazon tem 99 vagas abertas para trabalhar em seu escritório na cidade de São Paulo e mais duas em Jundiaí. Entre elas, há posições fixas e temporárias, para os setores de desenvolvimento de software, marketing e relações públicas, administrativo, vendas e publicidade, finanças e contabilidade, recursos humanos, jurídico, entre outros. Confira as oportunidades da Amazon no site.

Apple

A gigante de tecnologia está com 25 vagas no Brasil, principalmente em São Paulo e Recife, mas há oportunidades nas lojas para outros lugares. Há vagas para o setor de vendas, varejo, funções corporativas, hardware e marketing, entre outros. Todas as oportunidades estão disponíveis no site.

Beblue

A Beblue é uma startup do ramo de cashback. Ou seja, ela devolve parte do valor gasto pelos consumidores em lojas parceiras. Está entre as mais desejadas, segundo o LinkedIn. Atualmente, conta com 6 vagas, que podem ser acessadas pelo LinkedIn. Entre as posições, designer de produto, arquiteto de software e desenvolvedor.

Cabify

A Cabify está com 5 vagas abertas no Brasil, para profissionais que possam atuar em São Paulo, onde fica sua sede no país. As oportunidades são nos departamentos de controladoria, desenvolvimento backend, atendimento, vendas internas, produto, e estão disponíveis pelo site da empresa.

Contabilizei

Uma das startups mais desejadas no Brasil, segundo o LinkedIn, a Contabilizei está com 4 vagas abertas: duas no setor contábil e duas no de tecnologia da informação e produto. Ambas para trabalhar em Curitiba. Acesse as oportunidades por aqui.

Creditas

A organização financeira especializada em empréstimos considerada uma das top startups pelo LinkedIn, está com 14 vagas abertas, todas em São Paulo. Há oportunidades para diversos níveis e cargos, incluindo nos setores de produto, tecnologia, analytics, negócios, finanças, marketing e operações. Inscreva-se pelo site de recrutamento.

C6 Bank

Em fase de iniciar suas operações no país, o banco digital C6 Bank está montando seu time. Por isso, aceita profissionais com experiência nas áreas de Tecnologia, Desenvolvimento, Business Intelligence, Inovação, TI, Machine Learning, User Experience, Economia, Engenharia, Finanças, Administração, Risco, Direito, Pessoas, Vendas e Marketing. Inscreva-se pelo seu site de recrutamento.

Docket

Startup jurídica entre as apontadas como destaque pelo LinkedIn, a Docket tem atualmente 36 vagas em São Paulo. As áreas com as posições abertas são de companhias, desenvolvimento, gente, crescimento, finanças, vendas e marketing. Confira todas as oportunidades da Docket na sua página no site Kenoby.

EBANX

A EBANX está com 16 vagas no Brasil (e 5 em outros países). Há oportunidades full time e de trabalho remoto. Entre as posições, analista de dados, desenvolvedor, assistente de instalações, analista de compliance e especialista em produto. Veja essas e as outras posições em seu site de recrutamento.

Facebook

A rede social mais popular do mundo está com 33 vagas abertas em seu escritório em São Paulo. Há posições para áreas como engenharia de soluções, comunicação, relacionamento com parceiros, recrutamento, políticas públicas, operações online vendas e marketing. Confira todas as vagas e seus detalhes pelo site.

Google

O Google sempre é assunto quando se trata de trabalhar com inovação: fala-se sobre como passar em seu concorrido processo seletivo, a importância da diversidade na empresa e o que é considerado um erro imperdoável no currículo, entre outros.

Em uma gigante que só cresce, novas vagas são frequentes. Recentemente, a empresa abriu 15 vagas para trabalhar no seu escritório brasileiro em São Paulo. Há oportunidades para líder de programas e pacotes, especialista técnico líder de parcerias de conteúdo, consultor de soluções, estrategista de contas, entre outros profissionais.

“Busco brilho no olho antes de mais nada”, disse Fábio Coelho, diretor geral do Google no Brasil, em Bate Papo com o Na Prática.org. “Busco também liderança, conhecimento, formação acadêmica boa e googliness, que é uma paixão por mudar o mundo e fazer diferente.”

Vale lembrar que, no Google, não é preciso ser graduado para se aplicar nas vagas efetivas. Desde que você tenha experiência prática equivalente aos cursos indicados por eles, seu currículo será considerado. Confira todas as vagas aqui.

GuiaBolso

A empresa por trás do popular aplicativo de finanças pessoais brasileiro está com 13 vagas para atuar na cidade de São Paulo. Entre os setores com posições aberta, estão o administrativo, CRM, comunicação, design/UX, financeiro, marketing, operações e tecnologia. Os cargos são para diversos níveis, inclusive estágio e jovem aprendiz. Confira todas as oportunidades do GuiaBolso aqui.

IFood

A maior foodtech da América Latina está com mais de 75 posições abertas espalhadas por todo o país, entre cidades como São Paulo, Osasco, Jundiaí, Porto Alegre, Campinas, Maceió, Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro e Joinville. Há oportunidades nos setores de B2B, tecnologia, finanças, logística, pessoas, instalações, operações e estratégia. No entanto, o setor que conta com mais vagas é o de negócios e vendas. Inscreva-se pelo site.

Loggi

Loggi é uma startup de logística, que está entre as mais desejadas no ranking do LinkedIn. Atualmente, tem 29 vagas abertas – duas delas em Cajamar e as outras em São Paulo. As posições se dividem em setores como de estratégia, vendas, produto, operações, finanças, e-commerce e comunicações. Confira todas as vagas pelo site.

Microsoft

A Microsoft está com 24 vagas efetivas (e full time) para posições em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Entre as áreas com as vagas abertas estão marketing, serviços, vendas, sucesso do consumidor e negócios. Confira todas as vagas por aqui.

MindMiners

A startup especializada em pesquisa de mercado não está com vagas abertas, mas aceita inscrições de profissionais de todas as áreas para seu banco de talentos. Envie seu currículo por aqui.

Nubank

No Nubank, uma das principais fintechs brasileiras, a mais nova startup unicórnio do país e considerada a startup mais desejada pelos profissionais do Brasil pelo LinkedIn, a contratação é contínua. Atualmente, há 16 vagas – 15 para o escritório de São Paulo. A última vaga é para um profissional no México, parte de um esforço da startup de buscar talentos em outros locais.

Há posições para profissionais de data science, finanças, controladoria, atendimento, engenharia de software, design de produto, entre outros. Confira todas as outras oportunidades aqui.

QuintoAndar

A startup que facilita processos de aluguel – e está entre as contempladas no ranking do LinkedIn de mais desejadas – está com mais de 55 vagas abertas atualmente. São posições nas cidades de São Paulo, Curitiba, Jundiaí, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. Confira todas elas pela página de carreira da QuintoAndar.

Rappi

A companhia de entregas está com 11 vagas, em São Paulo, Curitiba, São José dos Campos, Rio de Janeiro e Fortaleza. As vagas possuem prazos para inscrição e requisitos diferentes. Confira mais informações pelo LinkedIn.

Resultados Digitais

Empresa de marketing digital referência no setor está com 17 vagas divididas entre as cidades de Florianópolis, Joinville e São Paulo. Há posições de vários níveis em sucesso do consumidor, expansão internacional, operações, parcerias, produto & engenharia, vendas e gestão de talentos, inclusive oportunidade para pessoas com deficiência. Confira as vagas e inscreva-se por aqui.

Spotify

A startup de streaming de música está com 5 vagas para trabalhar em São Paulo na área de Conteúdo, Marketing e Vendas e de Negócios, inclusive oportunidades de estágio. Veja todas as informações sobre as posições no site de carreiras da companhia.

Stone Pagamentos

A Stone Pagamentos também foi listada como uma das startups mais desejadas pelos brasileiros, na classificação do LinkedIn. Atualmente, conta com mais de 80 vagas abertas por todo o país. Os setores com oportunidades são de brand experience, comercial digital, comercial mundo físico, compliance, desenvolvimento, financeiro, inside sales, jurídico, logística, marketing, ONB e risco, pessoas e performance, presidência, contas a pagar, programas especiais, RA – inbound, relacionamento com clientes, relações institucionais e tesouraria. Veja todas as vagas no site de recrutamento da Stone.

Twitter

A empresa tem 1 vaga em seu escritório em São Paulo, no setor de marketing e comunicações. A oportunidade é para um gerente de pesquisa, responsável por liderar o time de pesquisas de anúncios. Acesse essa oportunidade pelo site de carreiras da rede social.

Uber

O Uber tem se expandido rapidamente Brasil afora e a oferta de vagas acompanha esse movimento. Hoje, a empresa tem 76 posições abertas no Brasil, para diversos níveis e áreas – como operações, recrutamento, vendas, marketing e comunicação -, de cargos iniciais a de liderança.

Há opções em diversas cidades: São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Maceió, entre outras. Confira todas as oportunidades no site da Uber.

Udacity

A Udacity, “Universidade do Vale do Silício” fundada por Sebastian Thrun, ex-Google e inventor do carro autônomo, está com 12 vagas abertas em São Paulo para quem quer atuar no setor de educação e ajudar a democratizar o acesso a cursos online de tecnologia. Há oportunidade nos setores de parcerias, vendas, marketing, finanças, serviços, entre outros Confira todas as vagas disponíveis pelo site.

99 App

O aplicativo de transporte está com mais de 80 vagas abertas atualmente. A maioria das posições é para atuar em São Paulo, mas também há em Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Uberlândia, Rio de Janeiro, Santos, Curitiba e Salvador, entre outras cidades. Quem gostaria de trabalhar na startup unicórnio pode escolher entre as áreas corporativa, CSI, facilities e compras, financeira, marketing, operações, produto, RH, segurança e tecnologia.

Veja mais detalhes aqui.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.