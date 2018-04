Nova Zelândia quer atrair estes profissionais para trabalhar lá

Wellington – Se você possui planos para trabalhar fora do país no futuro, não basta olhar em quais áreas estão a maioria dos empregos agora: é preciso pensar em tendências de longo prazo no mercado de trabalho.

Pensando em atrair profissionais que atendam suas demandas nos próximos anos, o Ministério de Negócios, Inovação e Empregabilidade da Nova Zelândia atualiza constantemente sua lista de demandas por habilidades em longo prazo.

O arquivo é divulgado pelo braço Immigration New Zealand, que também indica quais as qualificações necessárias para cada tipo de vaga e os tipos de vistos disponíveis para cada situação de trabalho.

Veja, a seguir, as áreas mais quentes para os próximos anos na Nova Zelândia:

1 — Administração e finanças

Área Cargo Administração e finanças Gerente de compras

2 — Ciências

Área Cargo Ciências Cientista especial (geográfico) Ciências Pesquisador em meio ambiente Ciências Tecnologista de alimentos

3 — Construção

Área Cargo Construção Gerente de construção de projetos (rodovias e infraestrutura) Construção Construtor de projetos Construção Pesquisador de custos em construção Construção Pesquisador em construção

4 — Engenharia

Área Cargo Engenharia Engenheiro químico Engenharia Engenheiro de materiais Engenharia Engenheiro civil Engenharia Engenheiro geotécnico Engenharia Engenheiro de estruturas Engenharia Engenheiro elétrico Engenharia Engenheiro eletrônico Engenharia Engenheiro industrial Engenharia Engenheiro mecânico Engenharia Engenheiro de produção Engenharia Engenheiro ambiental Engenharia Técnico em engenharia civil Engenharia Técnico em engenharia elétrica Engenharia Técnico em engenharia eletrônica

5 — Recreação, hospitalidade e turismo

Área Cargo Recreação, hospitalidade e turismo Chef de estação (carnes, peixes, confeitaria etc.)

6 — Saúde e serviços sociais

Área Cargo Saúde e Serviços Sociais Psicólogo clínico Saúde e Serviços Sociais Radiologista para diagnósticos e intervenções Saúde e Serviços Sociais Clínico geral Saúde e Serviços Sociais Terapeuta em radiologia médica Saúde e Serviços Sociais Cientista de laboratório médico Saúde e Serviços Sociais Ginecologista e obstetra Saúde e Serviços Sociais Físico médico Saúde e Serviços Sociais Fisioterapeuta Saúde e Serviços Sociais Psiquiatra Saúde e Serviços Sociais Especialista em sonografia Saúde e Serviços Sociais Físico médico especialista em medicina paliativa Saúde e Serviços Sociais Cirurgião geral Saúde e Serviços Sociais Veterinário

7 — Serviços automotivos

Área Cargo Serviços automotivos Eletricista automotivo Serviços automotivos Mecânico de motores a diesel e veículos pesados Serviços automotivos Eletricista (geral) Serviços automotivos Mecânico de linha de produção elétrica

8 — Tecnologia da comunicação e da informação

Área Cargo Tecnologia da comunicação e da informação Animador Tecnologia da comunicação e da informação Gerente de projetos em comunicação e tecnologia da informação Tecnologia da comunicação e da informação Analista de organização e método Tecnologia da comunicação e da informação Analista de negócios em comunicação e tecnologia da informação Tecnologia da comunicação e da informação Analista de sistemas Tecnologia da comunicação e da informação Especialista multimídia Tecnologia da comunicação e da informação Desenvolvedor web Tecnologia da comunicação e da informação Programador analista Tecnologia da comunicação e da informação Programador em desenvolvimento Tecnologia da comunicação e da informação Engenheiro de software Tecnologia da comunicação e da informação Testadores de software Tecnologia da comunicação e da informação Programadores de aplicações e softwares Tecnologia da comunicação e da informação Administrador de banco de dados Tecnologia da comunicação e da informação Especialista em segurança de comunicação e tecnologia da informação Tecnologia da comunicação e da informação Administrador de sistemas Tecnologia da comunicação e da informação Engenheiro de redes e sistemas Tecnologia da comunicação e da informação Administrador de redes Tecnologia da comunicação e da informação Certificador de qualidade de comunicação e tecnologia da informação Tecnologia da comunicação e da informação Engenheiro auxiliar de comunicação e tecnologia da informação Tecnologia da comunicação e da informação Engenheiro testador de sistemas de comunicação e tecnologia da informação Tecnologia da comunicação e da informação Engenheiros de suporte em comunicação e tecnologia da informação Tecnologia da comunicação e da informação Engenheiro de telecomunicações Tecnologia da comunicação e da informação Engenheiro de redes de telecomunicações Tecnologia da comunicação e da informação Gerente de suporte ao consumidor de comunicação e tecnologia da informação

A jornalista viajou a convite da Education New Zealand, agência de educação internacional do governo da Nova Zelândia.