Nova turma de estagiários do Bank of America é a mais diversa da história

Mais de 1,5 mil novos rostos serão vistos nos corredores do Bank of America este mês, com o maior nível de diversidade da história do banco.

As mulheres respondem por 47% do grupo global de estagiários da temporada de verão em relação aos 45% no ano passado. Estagiários não brancos compõem 57% do grupo dos EUA contra 55% em 2018, disse o banco em comunicado na sexta-feira, 7. Os estagiários foram selecionados depois de entrevistas por vídeo na primeira rodada, que permitiram a seleção de 20% mais candidatos enviados por uma grande variedade de escolas. O banco também expandiu o recrutamento em faculdades e universidades com maior presença de negros, instituições voltadas ao público hispânico e universidades em toda a África.

“Se você estiver tentando criar uma organização que seja dinâmica, criativa e inovadora, precisa de diversidade”, disse Chris Payton, executivo global de aquisição de talentos do banco com sede em Charlotte, na Carolina do Norte. “Isso me anima.”

Bancos de Wall Street tem sido criticados pela falta de diversidade em cargos de alto escalão. Muitos se comprometeram a promover mais mulheres e minorias, mas a mudança tem sido lenta. No início o ano, o presidente do Bank of America, Brian Moynihan, disse ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados que a empresa havia aumentado a representação de mulheres e pessoas não brancas para 54% e também elevado a diversidade no conselho.

O período de estágio dura 10 semanas. O treinamento, que começou esta semana para os estagiários nos EUA, incluiu dicas de bem-estar pela primeira vez, uma parceria com a iniciativa Thrive Global, de Arianna Huffington. A sessão teve como objetivo ajudar os estagiários a equilibrar trabalho e vida pessoal durante um provável intenso período em que vão competir por ofertas de emprego.

“Olhar para um público tão diverso é muito gratificante”, disse Lizzy Schoentube, chefe de recrutamento do campus em Nova York. “Todos estarão em suas mesas na segunda-feira, e estamos ansiosos para ver seu desempenho.”

Estagiários da região Ásia-Pacífico começam em 10 de junho, e os da Europa, Oriente Médio e África iniciam o estágio em 17 de junho.

