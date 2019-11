Neste evento, você garante entrevista de emprego no Nubank, Itaú e outros

São Paulo – Para quem quer começar o próximo ano com emprego novo, a 2ª edição da Feira de Recrutamento organizada pelo trampos.co na Pixel Show é uma parada obrigatória.

O evento acontece neste final de semana, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, em São Paulo. Em espaço especial, recrutadores de mais de 30 empresas farão networking e entrevistas.

Entre as companhias presentes, estarão o Nubank, Itaú, Globo, Arezzo, Locaweb, Tok&Stok, Mobly, Albert Einstein, Jüssi, Omelete e diversas agências de publicidade.

A expectativa é que sejam realizadas ao menos mil entrevistas para vagas abertas nas empresas para desenvolvedores, designers, diretores de arte, ilustradores, conteudistas e demais posições relacionadas às áreas criativas. Na primeira edição, cerca de 20 empresas participaram, com mais de 400 entrevistas e 40 contratações.

Quem quiser se candidatar, o acesso à feira é gratuito e a feira de recrutamento começa às 10h. É necessário levar o currículo e portfólio e se inscrever no estande do trampos.co no evento.

Feira de Recrutamento – trampos.co & Pixel Show

Data: 30/11 e 1/12, das 10h às 19h30

Local: Pro Magno, Av. Profa. Ida Kolb, 513