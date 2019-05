Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado. O Grupo Rio Quente passou a se chamar Aviva, holding focada em entretenimento e detentora das marcas Rio Quente, Costa do Sauípe e Hot Park.

Rio Quente (GO) – Em 2019, o Grupo Rio Quente deverá passar por algumas mudanças na gestão de pessoas, de acordo com o diretor de RH, Leo Mizoe. Estão previstos treinamentos de, no máximo, 7 minutos de duração (microlearning), os quais, sempre que possível, serão feitos com base em gamificação.

O Wi-Fi dessa rede de hotéis em Goiás, atualmente disponibilizado apenas para hóspedes, deverá ser liberado aos empregados. Também é estudado o esquema de home office para o pessoal do administrativo (20% da empresa). Até a forma de seleção e os nomes e conceitos dos cargos deverão ser atualizados.

Essas e outras mudanças buscam atender às demandas de um quadro de funcionários cada vez mais jovem, já que a maioria dos que são contratados atualmente tem menos de 26 anos. Hoje, há uma grade de treinamento voltada para estagiários e jovens aprendizes, pela necessidade de formar profissionais que dão os primeiros passos na carreira.

É por isso que os jovens sentem que há espaço para crescer. A cozinha-escola é apontada como um destaque por quem desfruta dela.

Mas há algumas demandas de melhorias, como mais dias de folga (eles têm apenas uma por semana) e ônibus para transporte, especialmente na alta temporada. rioquente.com.br

PONTOS POSITIVOS

Os funcionários sabem que poderão mudar de área se for necessário, pois têm liberdade de diálogo com os gestores. Além disso, orgulham-seda preocupação da empresa com a sustentabilidade e com

a satisfação dos clientes.

PONTOS A MELHORAR

Os empregados gostariam que a companhia tivesse campanha de vacinação, especialmente contra a gripe, pelo contato diário com os hóspedes. O ambiente do refeitório e a alimentação precisam melhorar.