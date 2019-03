SEBRAE/RN:

O funcionário que deseja se capacitar encontra no ­Sebrae/RN um oásis de treinamentos. As oportunidades vão de palestras e cursos ferramentais online a mestrado e doutorado. Estes podem ter até 100% do valor pago pela empresa, conforme a relevância do curso no contexto do negócio. Tudo, claro, via processo seletivo. “Sentimos que essa prática valoriza as pessoas que entregam um bom trabalho”, diz uma funcionária. Para quem escolhe cursos fora da companhia, existe uma política de flexibilização de horários que ajuda os empregados a não sentir uma sobrecarga de tarefas. Por regra, estagiários não podem ser automaticamente efetivados no final dos dois anos de contrato, o que pode gerar certa insatisfação. Mas o Sebrae/‌RN, na medida do possível, se esforça em formar pessoas que sejam competitivas no mercado de trabalho. A boa notícia é que os ex-estagiários naturalmente se destacam quando se candidatam ao processo de trainee, que é uma grande porta de entrada definitiva na empresa. E, para garantir que o clima organizacional agrade a todos, os gestores são formalmente cobrados para estabelecer um diálogo em cima dos resultados das pesquisas de clima, que acontecem de forma periódica. rn.sebrae.com.br Visita: Cibele Rescheke, em Natal.