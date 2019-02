São Paulo – Sim, nos meses de janeiro e fevereiro, o expediente termina às 3 horas da tarde para quem trabalha no escritório da siderúrgica Alcoa, localizado na capital paulista. Em Poços de Caldas (MG), os horários de entrada e saída são ajustáveis durante o ano todo — existe apenas um período em que as equipes devem estar presentes, que é das 9h40 às 16h20.

Segundo os funcionários, mesmo nas unidades que não contam com um programa formal de flexibilidade da jornada, é possível alinhar os detalhes com o gestor caso seja necessário chegar mais tarde ou sair mais cedo.

“Em geral, há muito espaço para o diálogo com a liderança”, afirma uma jovem. Inseridas em um setor que ainda apresenta domínio masculino nas funções, as mulheres na Alcoa dizem que a empresa tem atuado para ampliar a diversidade e a inclusão do público feminino.

Um exemplo disso é a meta de ter sempre 50% de candidatas entre os finalistas de processos seletivos.

Outro é o Projeto Sintonia, que acontece em localidades como Poços de Caldas (MG), São Luís (MA), e Juruti (PA), e recompensa as melhores alunas dos cursos de engenharia e administração locais com bolsas de estudo de inglês, visitas técnicas à fábrica e possibilidade de estágio. alcoa.com/brasil



PONTOS POSITIVOS

Para reduzir o impacto ambiental de suas atividades, a Alcoa tem a meta sustentável de restaurar, até 2030, 1 hectare de terra a cada hectare de área minerada. Em 2017, foram 117 hectares recuperados.

PONTOS A MELHORAR

Os Jovens sentem falta de mais iniciativas que promovam a exposição deles aos executivos, como a participação em projetos relevantes para o negócio e a apresentação dos resultados para a alta liderança.