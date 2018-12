Joinville (SC) – Ter como missão uma causa nobre — salvar vidas de pacientes com problemas renais — é um dos principais fatores de atração da Fundação Pró-Rim. A empresa foi a segunda colocada na pesquisa da VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira.

Com turnover inferior a 2%, a instituição consegue ainda reter jovens talentos com oportunidades de crescimento na carreira.

A contratação de estagiários e trainees é um importante processo de recrutamento. Nos últimos dez anos, 307 estagiários foram efetivados. Muitos médicos residentes tornaram-se hoje responsáveis técnicos — e as gerentes de enfermagem e de psicologia da companhia começaram estagiando há 25 anos.

Outro fator de destaque é o incentivo que a organização dá à participação de seus funcionários em congressos e seminários, na condição de palestrantes ou congressistas, subsidiando os custos de passagem, hotel, alimentação e inscrição.

Os empregados que estudam podem atuar durante determinado tempo na área referente ao curso dentro da própria empresa.

A movimentação acontece no esquema job rotation: o bolsista é transferido, no último ano de curso, para sua nova área de atuação como estagiário, porém mantendo o vínculo empregatício e o salário da função anterior. prorim.org.br

PONTOS POSITIVOS

A instituição sem fins lucrativos dá bonificação de 10% do valor do salário-base ao funcionário que conclui pós-graduação. Desde 2011, o Programa de Intercâmbio possibilita a experiência no exterior.

PONTOS A MELHORAR

O plano de saúde, que não contempla atendimento de emergência, é motivo de reclamações. A empresa não conta com uma prática estruturada de remunerações variáveis — quando ocorrem, elas são pontuais.