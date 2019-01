São Paulo – Na Suzano, a recente aquisição da Fibria enche os jovens de orgulho. “Vamos fazer parte da maior companhia de papel e celulose do mundo. Vai ser muito bom aprender com os novos colegas”, diz um funcionário. A animação acontece, também, pela transparência com que a liderança tratou o processo de compra. Walter Schalka, presidente da Suzano, falava com frequência sobre o assunto e tirava as dúvidas das equipes. “Ele almoça no refeitório com a gente e busca informação na base. Todos os chefes são assim, abertos a ouvir”, diz um empregado. A gestão mais horizontal vem de 2013, quando foi implementada a cultura cujo lema é “juntos e misturados”, que prega a interação entre pessoas e áreas. De lá para cá, a sensação é que os gestores se tornaram mais humanos, equilibrando as cobranças com o cuidado com as equipes. “Os líderes sempre perguntam do que precisamos”, afirma um jovem.

Para atrair talentos, a companhia transforma os estagiários em embaixadores da marca nas universidades. Cabe a eles trazer para a empresa os interesses dos colegas e representá-la em feiras, palestras e eventos. No perfil no Instagram @talentosuzano são compartilhadas vagas e histórias dos jovens profissionais. suzano.com.br

PONTOS POSITIVOS

Há inúmeros elogios para as oportunidades de aprendizado e a confiança que os gestores depositam nos estagiários — eles sentem que são tratados de igual para igual. O job rotation também é destaque.

PONTOS A MELHORAR

Os jovens reivindicam mais momentos que propiciem interação entre as áreas. Eles pedem ainda maior oferta de cursos — ciente dessa demanda, o RH está desenvolvendo uma universidade corporativa digital.