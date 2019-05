Natura, Renner e mais 36 empresas recrutam estagiários e trainees

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Elanco – estágio

Programa tem vagas nas áreas de Compras (Procurement), Comércio Exterior e Atendimento ao Cliente, Excelência de Vendas, Qualidade e Serviços Técnicos e Ciência de Manufatura – todas as posições para a cidade de São Paulo. A empresa procura jovens cursando o ensino superior, com conhecimento do pacote Office e nível intermediário de inglês.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 28 de maio pelo site do Vagas.com

PepsiCo – estágio

São 37 vagas em São Paulo, Sorocaba, Itu, Petrolina, Nova Santa Rita, São Bernardo, Rio de Janeiro e Recife, para as áreas de Vendas, Operações, Marketing, Jurídico, Tecnologia da Informação, Pesquisa & Desenvolvimento e Finanças. Os candidatos precisam estar no penúltimo ou último ano de graduação, sem limite de idade.

A novidade no programa é a flexibilização no conhecimento de inglês. A empresa busca facilitar o acesso para um público mais amplo e diverso de jovens que queiram se candidatar.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 28 de maio pelo site

Arco Educação – trainee

As vagas são para atuar nas suas unidades de negócio em São Paulo, Fortaleza e Curitiba. Para participar, é preciso estar no último ano de qualquer curso universitário ou ser graduado há, no máximo, dois anos. O programa tem a duração de um ano e a expectativa é de que sejam contratados 15 trainees. É necessário ter disponibilidade de mudança para São Paulo, Fortaleza ou Curitiba. Os trainees que precisarem mudar-se de cidade recebem um pacote de benefícios para cobrir os custos da mudança.

Salário: não informado

Inscrições: até 29 de maio pelo site da Arco Educação

Grupo CCR – trainee

Programa oferece vagas em unidades de diversos estados e tem duração de 8 meses. A empresa procura por recém-formados no ensino superior nos últimos dois anos, nos cursos de administração, ciências econômicas, ciências contábeis, engenharias, ciência da computação, sistemas de informação ou análise de sistemas. Outros requisitos são nível de inglês avançado e disponibilidade para mudanças de cidade e viagens.

Salário: não informado. Os benefícios incluem assistência médica, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição/alimentação, assistência odontológica, previdência privada e Participação nos Lucos e Resultados (PLR).

Inscrições: até 30 de maio pelo site da Cia. de Talentos

UnitedHealth Group Brasil – trainee

O programa é voltado, principalmente, para profissionais de medicina, enfermagem, biomedicina, farmácia, engenharia clínica, física médica, fisioterapia, nutrição, administração, economia, contabilidade, ciências atuariais, engenharias, direito, ciências da computação (e áreas correlatas), psicologia e fonoaudiologia. Para concorrer, os profissionais precisam ter três anos ou mais de formação acadêmica, especialização, experiência profissional e inglês fluente.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de maio pelo site da 99Jobs

WeWork – estágio

São 25 vagas em São Paulo e Rio de Janeiro nas áreas de comunidade, vendas e comunicação. Os candidatos devem ter formatura prevista para o período de dezembro de 2019 a dezembro de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de maio pelo site

Vale – estágio

São 500 vagas em seis estados e no Distrito Federal para alunos de diversos cursos de nível técnico e superior nas áreas corporativas, em minas, usinas, portos e ferrovias.

Salário: até 1.375,15 reais e benefícios

Inscrições: até 31 de maio pelo site

Embraer – estágio

São 100 vagas para as áreas corporativas, administrativo, engenharia, produção e tecnologia nas unidades da Embraer nas cidades de São José dos Campos, São Paulo, Gavião Peixoto, Botucatu, Sorocaba, Florianópolis e Belo Horizonte.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de maio pelo site da Gupy

Whirlpool – estágio

As vagas são para as cidades de São Paulo, Rio Claro, Joinville e Manaus, com início previsto para agosto. Podem participar estudantes de todos os cursos, exceto aqueles ligados às áreas de saúde. Inglês intermediário, residência ou disponibilidade de estagiar nas regiões específicas das vagas são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de maio pelo site de Estágios da Whirlpool

Cescon Barrieu – estágio de férias

O estágio ocorrerá nas férias de julho deste ano, com carga horária de 6 horas diárias, na sede de São Paulo. Os requisitos para participar são: cursar a partir do 1º ano do curso de Direito, ter inglês intermediário ou avançado e, preferencialmente, estudar em faculdades de período integral ou de outras cidades e estados.

Salário: bolsa-auxílio, auxílio transporte e vale-refeição

Inscrições: até 31 de maio pelo site da Kenoby

Red Bull – estágio

As vagas são para jovens de diversos cursos com formação entre dezembro de 2020 e julho de 2021. É necessário ter o inglês avançado ou fluente.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de junho pelo site do Programa de Estágio

Corteva Agriscience – estágio

São vagas para diversas regiões do Brasil para universitários que com conclusão do curso prevista a partir de agosto de 2020.

Salário: compatível com o mercado + benefícios

Inscrições: até 2 de junho pelo site da Companhia de Estágios

EDP – estágio

São 5 vagas na área de negócios para São Paulo. É necessário ter conhecimento intermediário de inglês e de pacote Office.

Salário: compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 2 de junho pelo site da Companhia de Estágios

Reckitt Benckiser – estágio

São 5 vagas de estágio em São Paulo (região do Shopping JK Iguatemi e também para Rod. Raposo Tavares Km 18) para diferentes cursos. É pré-requisito o inglês avançado e conhecimento intermediário de informática.

Salário: 1.750,00 reais e benefícios

Inscrições: até 2 de junho pelo site da Companhia de Estágios

JCA – estágio

A iniciativa é voltada a estudantes dos cursos de Administração, Marketing, Engenharias, Ciência da Computação e Economia. Previsão de conclusão entre junho e dezembro de 2020 e Pacote Office intermediário estão entre os pré-requisitos. Apenas para o nível superior. Há dez vagas nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC).

Salário: valor compatível com o mercado + benefícios

Inscrições: até 2 de junho pelo site da Cia. de Estágios

VR Benefícios – estágio

São 19 vagas no escritório de São Paulo para as áreas de Vendas, Canais & Distribuição; Empresas & Experiência do Cliente; TI & Digital; Marca & Incubadora; Serviços à Rede; Planejamento & Projetos; Recursos Humanos e Financeiro.

Salário: 1.500 reais e benefícios

Inscrições: até 5 de junho pelo site do 99 Jobs

Renner – trainee

O Programa é direcionado para jovens com ensino superior completo ou em fase de conclusão no período de janeiro de 2013 à julho de 2019. Ter inglês avançado, disponibilidade para residir em Porto Alegre-RS e disponibilidade para viagens internacionais são outros requisitos importantes.

Salário: não informado.

Inscrições: até 6 de junho pela página do Trainee Renner.

Sem Parar – trainee

As vagas serão para candidatos em qualquer curso de graduação entre dezembro de 2017 e julho de 2020. Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar em Osasco, na Grande São Paulo, além de domínio do inglês e disponibilidade para viagens.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 7 de junho pelo 99Jobs

Alelo – estágio

São 22 vagas em áreas como Tecnologia, Inovação, Recursos Humanos e Projetos na sede da empresa em Alphaville, Barueri. Para participar, é necessário que o estudante esteja cursando a partir do 3º semestre da faculdade nos cursos de Administração, Comunicação Social, Engenharia da Produção, Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Economia e áreas correlatas.

Salário: até 1.617,00 reais e benefícios. O estagiário também recebe cartões Alelo Alimentação e Alelo Refeição no valor total de R$1.245,00

Inscrições: até 7 de junho pelo site @eurecame

Hortifruti Natual da Terra – trainee

Podem participar jovens com formação entre julho de 2015 e julho de 2019. É necessário domínio intermediário do idioma inglês e conhecimento do pacote Office em nível intermediário/avançado. São vagas para diversos cursos com atuação em São Paulo e Rio de Janeiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de junho pelo site da Page Talent

BRF – estágio

São 200 vagas para várias áreas da empresa distribuída por diversos estados e para candidatos que cursam desde o ensino médio profissionalizante até o último semestre da graduação superior.

Salário: bolsa-auxílio acima da média de mercado e benefícios

Inscrições: até 9 de junho pelo site Vagas.com

Bunge – trainee

As vagas são para unidades da empresa em diversos estados do país. Os candidatos devem ser recém-formados ou ter até três anos de formação nos cursos de Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Ciências da Computação, Ciências Contábeis ou Marketing. É preciso ter disponibilidade para residir fora do seu local de origem.

Salário: 6 mil reais e benefícios

Inscrições: até 13 de junho pelo site

Natura – estágio

Podem participar da seleção, estudantes do penúltimo ou último ano da universidade. São mais de 30 vagas distribuídas nas cidades de São Paulo (Vila Jaguara), Cajamar (SP) e Benevides (PA).

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 14 de junho pelo site da 99jobs

ALE – trainee

O programa tem sete vagas abertas para recém-formados entre julho de 2017 a julho de 2019 de qualquer curso de ensino superior. Entre os pré-requisitos para as vagas estão o inglês avançado e a aptidão para assumir qualquer posição estratégica na empresa. O candidato também deve ter disponibilidade para viagens e mobilidade.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de junho pelo site

C6 Bank – estágio de verão

Programa para estudantes universitários de fora do Brasil durante as férias da faculdade. Podem se inscrever estudantes de qualquer nacionalidade que estejam cursando MBA, especialização ou mestrado em universidades de fora do Brasil. Os selecionados devem passar de 8 a 10 semanas trabalhando na sede do C6 Bank, em São Paulo, de junho a agosto.

Salário: não informado

Inscrições: prazo não informado, inscrição pelo site do Gupy

Grupo Saphyr – estágio

As vagas são para capitais do Norte, Nordeste e Sudeste (Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Maceió (AL), Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Rio Branco (AC). As vagas são para áreas de marketing, finanças, arquitetura, engenharia, recursos humanos e direito. Os estudantes devem estar no penúltimo ou último ano do ensino superior.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Saphyr na aba “ Trabalhe Conosco”. O período de inscrição se estende de acordo com a necessidade do Grupo em recrutar novos talentos.

PetroRio – estágio

As vagas são destinadas a todas as áreas da companhia e o programa dura um ano. Para participar da seleção é preciso estar com a graduação em andamento nas seguintes áreas administração, contabilidade, comunicação, economia, engenharia (ambiental, petróleo, produção, química, naval, civil, mecânica, elétrica, eletrônica), geologia, psicologia e TI. Nível de inglês avançado ou fluente é um requisito, assim como a possibilidade de estagiar por 6 horas na cidade do Rio de Janeiro.

Salário: bolsa-auxílio oferecida é de 2.500 reais além de benefícios atrativos como vale-refeição de 1.300 reais mensal e vale-transporte.

Inscrições: pelo Vagas.com o prazo não foi informado.

Japan Tobacco International – estágio

Estudantes devem ter no mínimo 18 anos, fluência no idioma inglês, estarem nos últimos dois anos da graduação e dispostos a apresentarem projetos inovadores. Universitários de todas as áreas podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site Make It Bright O prazo não foi informado

Umclub – estágio

As vagas são no Rio de Janeiro (RJ) para estágio em design, comunicação e marketing.

Salário: não informado

Inscrições: enviar currículo para daniel@umclub.io

Grupo Cataratas – estágio

São vagas para trabalhar nas atrações turísticas do Rio de Janeiro, como AquaRio, RioZoo e Cento de Visitantes Paineiras. Podem participar estudantes de Turismo com previsão de formatura para julho de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: pelo Vagas. O prazo não foi informado

Bionexo – estágio

As vagas de estágio são para a cidade de São Paulo e contemplam todos os cursos de graduação. É possível se inscrever durante todo o ano,

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Kenoby

Moove – estágio

Programa procura estudantes de diversos cursos de graduação para estágio no Rio de Janeiro e São Paulo. É pré-requisito ter conhecimento avançado de pacote office e de inglês.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: prazo não informado. Inscrições pelo site da Cia. de Estágios

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio e estágio de férias

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano. Recentemente, o banco informou que está recrutando estagiários para agências nos estados de Santa Catarina, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Para os Estados do Pará, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Ceará

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga