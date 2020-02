Nasa vai recrutar novos astronautas para missão à Lua e à Marte

São Paulo – A Nasa vai abrir vagas para nova turma de astronautas que irão integrar o Projeto Artemis, cujo objetivo é criar uma base na Lua e possivelmente mandar humanos para Marte.

No congresso americano, um projeto de lei sugere um aumento de 2,5 bilhões de dólares no orçamento anual da agência americana para financiar o avanço da exploração espacial.

A primeira viagem da missão Artemis tem previsão para 2024, com possibilidade de ser adiada para 2028, e levaria a primeira mulher à superfície do satélite natural da Terra.

Desde a década de 1960, a agência já selecionou 350 pessoas para treinar como astronautas e atualmente possui 48 astronautas ativos no seu quadro. Para a seleção, o número de vagas não é fixo, mas pode variar entre oito e 12 recrutas.

Segundo o site americano Business Insider, o salário pode variar entre 104.898 e 161.141 dólares.

Infelizmente para os brasileiros que sonham em alcançar as estrelas, o programa apenas aceita pessoas nascidas nos Estados Unidos. Mas há uma chance para candidatos que possuem dupla nacionalidade.

A oportunidade também requer um currículo bem complexo. Entre as exigências básicas, a Nasa procura profissionais com mestrado na área STEM (do inglês, a sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática), incluindo engenharia, ciências biológicas, ciências físicas, ciência da computação e matemática.

No lugar do mestrado, a agência também aceita candidatos com dois anos de pesquisa para alcançar um Ph.D nas áreas de interesse, graduação completa em medicina e formação como piloto em instituição reconhecida.

Os candidatos também precisam ter dois anos de experiência profissional relevante ou mil horas de vôo em aviões a jato, e passar no teste físico da agência espacial.

Pela primeira vez, o processo terá uma fase online de testes de duas horas para checar os conhecimentos e competências dos inscritos.

Apesar da complexidade das exigências, o último programa de recrutamento teve mais de 18 mil inscritos. As inscrições serão do dia 2 a 31 de março, porém o processo será longo e deve ser finalizado apenas em 2021.

Os selecionados precisarão passar ainda por dois anos de treinamento com avaliações constantes. Para mais informações sobre o programa, acesse o site.