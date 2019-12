Não é estágio: empresa vai efetivar estudantes e ensinar habilidades de TI

São Paulo – A Inmetrics tem 30 vagas abertas para seu programa Tech Talent de aceleração de carreira na área de Tecnologia da Informação. Universitários serão contratados no modelo CLT, passarão por um treinamento de habilidades técnicas e comportamentais e terão emprego garantido na empresa.

O programa não tem prazo final, mas os interessados que realizarem sua inscrição até amanhã pelo site do programa podem ser convocados para a dinâmica na segunda-feira, dia 9, e poderão começar na empresa em janeiro.

Não é um programa de estágio ou de trainee: ele é direcionado para estudantes cursando o penúltimo e último anos da graduação em áreas relacionadas a tecnologia.

Segundo Bianca Arantes Liberatore Hermida, diretora da Área de Pessoas da Inmetrics, estar matriculado em qualquer instituto de ensino superior é o único pré-requisito.

“Temos escassez de mão de obra no setor e sabemos que as universidades vão formar menos do que a demanda de vagas. Com o mercado aquecido, decidimos contratar e treinar os profissionais aqui dentro”, conta ela.

Ao longo dos 18 meses do programa, os estudantes cursos sobre a cultura da empresa, treinamentos práticos acompanhados por mentores e também entrarão em projetos de clientes da empresa.

Não é necessário ter conhecimentos técnicos prévios de programação e não há limite de idade. A diretora conta que na turma inicial do projeto havia alunos de 18 até 35 anos. “Um dos alunos era caminhoneiro e entrou na faculdade para mudar de carreira”, fala.

A cada seis meses, os contratados passarão por uma avaliação de desempenho e aumento salarial. A remuneração será acima da bolsa de um estágio e vai progredir até alcançar o nível de analista júnior. As vagas também têm todos os benefícios de funcionários efetivos, com plano de saúde, seguro de vida e um sistema flexível de pontos para distribuir por vale alimentação, vale refeição e outros.

Confira mais sobre o processo seletivo e faça sua inscrições pelo site do Gupy.