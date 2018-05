Multinacional está contratando 300 profissionais de tecnologia no Brasil

São Paulo – A Capgemini no Brasil está em busca de especialistas em programação Java e .Net e de consultores funcionais e de tecnologia para plataforma SAP.

Ao todo serão recrutados 300 profissionais para a empresa de consultoria, serviços de tecnologia e transformação digita. As equipes serão reforçadas na sede da companhia em Alphaville (SP), na cidade de Barueri, em Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Salvador (BA).

Para as oportunidades voltadas à linguagem Java, a empresa priorizará quem tem experiência em lógica de design de software. Há vagas para programadores, analistas, operadores de testes e também analistas de sistemas.

Para o trabalho com a linguagem .Net, serão contratados programadores e domínio do banco de dados do SQL Server é um fator que será considerado na seleção.

No site da empresa há os detalhes das oportunidades, lá é possível indicar o local e cargo pretendido. A empresa também recebe currículos pelo email recrutamento01.br@capgemini.com

Quanto a Capgemini paga para seus funcionários?

Presente em mais de 40 países, a multinacional tem 200 mil empregados e no ano passado teve receita global de 12,8 bilhões de euros (54,5 bilhões de reais).

Na plataforma Love Mondays, a empresa recebeu mais de 200 avaliações espontâneas e anônimas de funcionários do Brasil nos últimos 12 meses. O índice de satisfação profissional é de 3,34, sendo a nota máxima 5.

Entre funcionários e ex-funcionários que avaliaram a empresa, 74% disseram que a recomendariam a um amigo. De 1 a 5, o nível de dificuldade da entrevista de emprego é de 2,9, segundo os usuários da plataforma.

Para as oportunidades abertas, a empresa não informa o valor de salário. Na Love Mondays, no entanto, é possível verificar que para a função de analista, por exemplo, a remuneração varia entre 2,9 mil a 7,7 mil reais. As informações não são oficiais. Confira a tabela com os salários praticados na Capgemini, segundo os usuários da Love Mondays: