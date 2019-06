Muita gente erra ao conjugar o verbo incorrer. Sabe qual o jeito certo?

No vídeo ou na palestra, é recomendável a estruturação do roteiro. A redação dará noção, em acordo ao público-alvo, até mesmo do vocabulário a ser utilizado.

Ontem, durante o exercício da roteirização, defrontei-me com o verbo INCORRER. A dúvida regencial estava em que tipo de preposição usar: “a”, “com”, “em”. Bendito seja o dicionário!

INCORRER é um verbo transitivo indireto, ou seja, exige sim a preposição (ferramenta linguística responsável por ligar dois constituintes da frase):

Temia incorrer em algum pecado.

A empresa incorrerá em multa, por sujar o rio.

O sentido do verbo remete a ficar compreendido, incluído ou implicado (gerando algo desagradável, ruim), como “incorrer numa multa ou nas penas da lei.”

Nos registros regenciais de nossa Língua, a regência direta (sem o verbo transitivo direto) foi encontrada até o século 18. Hoje é arcaica, não sendo recomendada a forma “Incorreste grave erro.”, mas sim “Incorreste em grave erro.”

VOCÊ CONHECE O TERMO INCURSO?

O adjetivo relacionado ao verbo “incorrer” é “incurso; significa “estar envolvido, comprometido, incluído”:

“Sousa vive incurso nas piores bandalheiras.”

“Estar incurso nas penas da lei.”

INCORRER EM?

Exato! Em acordo à regência do verbo, há a necessidade da preposição EM: incorrer em.

Uma recomendação, para o domínio do padrão, da norma, é treinar os aspectos regenciais também na Fala. Na dúvida, consulte e corrija-se, pois o ouvinte (a depender do meio em que você se comunica) será bastante observador.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

YouTube: MesmaLíngua

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS