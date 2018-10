MP de SP seleciona para salários de R$ 13 mil. Veja outros 60 concursos

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Marinha

São 384 vagas de nível superior. Há oportunidades em todo o país e para diversos profissionais, como formados em engenharia, direito, administração, comunicação social, ciência contábeis, arquitetura, entre outros.

Salário: 11 mil reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site

AGU – Advocacia Geral da União

São 100 vagas de nível superior em diversos estados brasileiros. As oportunidades são para as vagas de administrador, analista técnico-administrativo, arquivista, bibliotecário, contador, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social.

Salário: até 6.203,34 reais

Inscrições: até 4 de novembro pelo site do Idecan

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Orindiúva

São 12 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médico, professor de matemática e controlador interno

Salário: até 5.370,93 reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site CMM concursos

SP – Prefeitura de Várzea Paulista

São 7 vagas para médicos de diferentes especialidades, como Pneumologia, Geriatria, Ortopedia e Otorrinolaringologia.

Salário: até 5.032,04 reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site

SP – Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo

São 147 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal, analista de TI, contador, entre outros.

Salário: até 5.382,85 reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site PA Concursos

SP – Prefeitura de São Luiz do Piratininga

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro agrônomo, dentista, fiscal, entre outros.

Salário: até 10.561,11 reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site do Instituto Excelência

SP – Conselho Regional de Psicologia do estado de São Paulo

São 275 vagas de nível superior para psicólogos nas cidades de São Paulo, Assis, Bauru, Campinas, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Santos, Região do Vale do Parnaíba, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Salário: até 6.197,58 reais

Inscrições: até 5 de novembro pelo site do Quadrix

SP – Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos (Proguaru – SP)

São 92 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para programador, engenheiro, arquiteto, entre outros.

Salário: até 8.039,77 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Jarinu

São 33 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, contador, procurador jurídico, entre outros.

Salário: até 9.716,00 reais

Inscrições: até 9 de novembro pelo site

SP – Conselho Regional de Química da 4ª Região

São 390 vagas de nível médio e superior em 12 cidades do estado de São Paulo. Há oportunidades para jornalista, advogado, bibliotecário, fiscal, entre outros.

Salário: até 8.669,02 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site Quadrix

SP – Prefeitura de Hortolândia

São 26 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, procurador judicial, médico, entre outros.

Salário: até 8.646,75 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site do SH Dias

SP – Prefeitura de Nova Odessa

São 69 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para diretor de escola, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 9.288,41 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site Metro Capital

SP – Prefeitura de São Paulo

São 168 vagas de nível superior. Há oportunidades para engenheiro, arquiteto, entre outros.

Salário: até 7.032,90 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site da Vunesp

SP – Tribunal de Justiça de São Paulo

São 34 vagas de nível superior para cargos de enfermeiro, médico, contador e administrador jurídico.

Salário: até 8.723,57 reais

Inscrições: até 13 de novembro pelo site da Vunesp

SP – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

São 9 vagas de nível médio e superior para cargos de assistente técnico administrativo e analista técnico jurídico.

Salário: até 6.321,59 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site da CKM Serviços

SP – Ministério Público de São Paulo

São 9 vagas de nível superior para o cargo de analista técnico científico.

Salário: até 13.790,08 reais

Inscrições: até 7 de dezembro pelo site da Vunesp

MG – Prefeitura de Varginha

São 122 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro florestal e engenheiro ambiental, entre outros.

Salário: até 8.052,34 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site Objetivas

MG – Prefeitura de Santa Rita de Caldas

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, agente de saúde, nutricionista, entre outros.

Salário: até 9.861,66 reais

Inscrições: até 9 de novembro pelo site do Imam

MG – Prefeitura de Guarani

São 57 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.478,22 reais

Inscrições: até 15 de novembro pelo site da Fundação CEFETMINAS

MG – Prefeitura de Turmalina

São 259 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, veterinário, médico, entre outros.

Salário: até 13.155,71 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site

MG – Prefeitura de Veredinha

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor, analista contábil, entre outros.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site

MG – Prefeitura de Vazante

São 361 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, advogado, arquiteto, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site Nosso Rumo

PR – Prefeitura de Bocaiúva do Sul

São 6 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, cirurgião dentista e técnico de enfermagem.

Salário: até 6.292,60 reais

Inscrições: até 31 de outubro na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Brasílio de Moura Leite, 430. Mais informações no edital.

PR – Ministério Público do Paraná

São 10 vagas de nível superior para promotor de justiça substituto.

Salário: até 24.818,00 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site

PR – Prefeitura de Centenário do Sul

São 21 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médico, educador infantil, nutricionista, entre outros.

Salário: até 10.762,41 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Pérola d’Oeste

São 5 vagas de nível superior. Há oportunidades para engenheiro civil e médico.

Salário: até 10.800,00 reais

Inscrições: até 13 de novembro pelo site do Instituto Brasil

PR – Prefeitura de Pato Branco

São 26 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, biomédico, bioquímico, contador, entre outros.

Salário: até 16.066,18 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site do Idecan

PR – Prefeitura de Tijucas do Sul

São 5 vagas de nível superior para médico de diferentes especialidades.

Salário: até 11.096,16 reais

Inscrições: até 29 de novembro na Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, situada na Rua XV de Novembro, 1458. Mais informações pelo site.

SC – Prefeitura de Jaraguá do Sul

São 14 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, engenheiro civil, agente administrativo, entre outros.

Salário: até 6.305,74 reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site do Instituto Anima

SC – Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina

São 4 vagas para ingressar na classe inicial de procurador do estado.

Salário: até 27.424,00 reais

Inscrições: até 5 de novembro pelo site

SC – Prefeitura de Botuverá

São 38 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, fiscal de tributos, professor, entre outros.

Salário: até 11.106,73 reais

Inscrições: até 5 de novembro pelo site Caetanno

SC – Prefeitura de Florianópolis

São 47 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médico, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 13.593,24 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do Instituto Mais

SC – Câmara Municipal de Ituporanga

São 5 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para assessor jurídico, assessor legislativo, contador, entre outros.

Salário: até 5.789,33 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site Legalle Concursos

SC – Prefeitura de Ituporanga

São 68 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, psicólogo, nutricionista, entre outros.

Salário: até 12.914,64 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site Acesse Concursos

SC – Polícia Militar de Santa Catarina

São 70 vagas de nível superior. O concurso vai selecionar candidatos para o Curso de Formação de Oficiais e posterior provimento de vagas do Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM).

Salário: até 12.882,69 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site do Instituto AOCP

SC – Prefeitura de Iporã do Oeste

São 5 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, professores, médico veterinário, entre outros.

Salário: até 6.070,93 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site Ameosc

SC – Prefeitura de Joaçaba

São 33 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, contador, entre outros.

Salário: até 10.505,12 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site da Unoesc

SC – Prefeitura de Taió

São 41 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto e urbanista, engenheiro civil, professor, entre outros.

Salário: até 12.652,13 reais

Inscrições: até 16 de novembro pelo site do NBS Provas

SC – Prefeitura de Maravilha

São 26 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, assistente social e pedagogo, entre outros.

Salário: até 16.576,14 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site do Unoesc

SC – Prefeitura de Guaramirim

São 58 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para coordenador pedagógico, pediatra, fiscal ambiental, entre outros.

Salário: até 6.498,98 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site do Instituto ANIMA

SC – Prefeitura de Seara

São 45 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, biólogo e engenheiro civil.

Salário: até 16 mil reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site

RS – Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul

São 11 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para advogado e engenheiro.

Salário: até 8.200,00 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do Fundatec

RS – Prefeitura de Arroio dos Ratos

São 68 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para biólogo, arquiteto, advogado e engenheiro, entre outros.

Salário: até 8.687,24 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site Objetivas

RS – Prefeitura de Ivoti

São 8 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médico, fiscal, nutricionista, entre outros.

Salário: até 6.399,45 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site

RS – Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul

São 50 vagas de nível superior para o cargo de auditor-fiscal da receita federal.

Salário: 20.463,50 reais

Inscrições: até 13 de novembro pelo site do Cespe

RS – Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV)

São 283 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.140,78 reais

Inscrições: até 13 de novembro pelo site

RS – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

São 19 vagas de nível superior para docentes e técnicos administrativos.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 17 de novembro pelo site da UFSM

RS – Brigada Militar do Rio Grande do Sul

São 50 vagas de nível superior para o cargo de Capitão QOEM – Bombeiro Militar.

Salário: até 11.620,55 reais

Inscrições: até 22 de novembro pelo site da Fundação La Salle

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura de Avelinópolis

São 73 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidade para médico, professor, assistente social, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 9 de novembro pelo site Itame

MT – Prefeitura de Campo Novo do Parecis

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, bioquímico, cirurgião dentista, enfermeiro, médico, nutricionista e técnico em enfermagem.

Salário: até 18.755,81 reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site KLC Concursos

MT – Prefeitura de Cuiabá

São 210 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro eletricista e engenheiro ambiental e sanitarista.

Salário: até 5.087,59 reais

Inscrições: até 4 de novembro pelo site Selecon

MT – Prefeitura de Diamantino

São 61 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, nutricionista, assistente social, entre outros.

Salário: até 10.388,87 reais

Inscrições: até 13 de novembro pelo site

MS – Prefeitura de Cassilândia

São 93 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, contador, engenheiro, professor, entre outros.

Salário: até 8.500,00 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site

MS – Prefeitura de Três Lagoas

São 360 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, auditor contábil, biomédico, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 6.684,04 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site da Fapec

NORTE E NORDESTE

BA – Tribunal de Justiça da Bahia

São 50 vagas de nível superior para o cargo de juiz de direito substituto.

Salário: até 23.284,14 reais

Inscrições: até 5 de novembro pelo site do Cespe

MA – Defensoria Pública do Maranhão

São 8 vagas de nível superior para o cargo de defensor público.

Salário: até 26.125,15 reais

Inscrições: até 5 de novembro pelo site da Fundação Carlos Chagas

PB – Prefeitura de Cacimbas

São 46 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, educador físico, assistente social, entre outros.

Salário: até 8.050,00 reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site do Funvapi

PE – Prefeitura de Pesqueira

São 550 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, bioquímico, assessor jurídico, entre outros.

Salário: até 6.500,00 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site Seleção Pesqueira

PE – Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife

São 25 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para os cargos de analista de Gestão Administrativa, analista de Gestão Contábil, analista de Planejamento, Orçamento e Gestão e assistente de Gestão Pública.

Salário: até 7.374 reais

Inscrições: até 23 de novembro pelo site da Fundação Carlos Chagas

RO – Câmara Municipal de Porto Velho

São 15 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para procurador, analista jurídico, analista de TI, entre outros.

Salário: até 6.149,22 reais

Inscrições: até 13 de novembro pelo site do Ibade

RR – Polícia Civil de Roraima

São 330 vagas de nível médio e superior para diversos cargos, como agente de polícia, auxiliar de perito criminal e auxiliar de necropsia.

Salário: até 18.387,42 reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site da Vunesp