Movile tem mais de 500 vagas de emprego em 12 cidades brasileiras

São Paulo – O Grupo Movile, dono das empresas iFood, Sympla e Wavy, tem mais de 500 vagas abertas em São Paulo, Osasco, Campinas, São Carlos, Jundiaí, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília.

Embora 39% das oportunidades estejam na área de tecnologia, especialmente para profissionais de engenharia de software, análise de dados e desenvolvimento backend, o grupo também contrata em outras áreas, como vendas, logística e administrativo.

Um dos 11 unicórnios brasileiros, a holding já tem mais de 4.000 funcionários e cresceu anualmente uma média de 60% nos últimos 8 anos.

Segundo Luciana Carvalho, diretora de Gente do Grupo, será importante na seleção o histórico do candidato e sua identificação com os valores da companhia. “Estamos em busca de pessoas que queiram sempre se desenvolver e não tenham medo de desafios”, comenta ela.

Os interessados podem se candidatar através do site de carreiras do Movile.