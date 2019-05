MIT lança desafios valendo viagem pra Nova York e US$ 725 mil em prêmios

Interessados em trabalhar com impacto social – e solucionar problemas que afetam populações do mundo todo – podem se inscrever até 1 de julho no MIT Solve Global Challenges. A competição do MIT reunirá mais de 500 líderes globais para a Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, em Nova York. As inscrições vão até 01 de julho.

O encontro em Nova York serve como etapa final da competição do MIT, para selecionar as soluções a serem trabalhadas pela iniciativa. Os jovens escolhidos, nessa etapa, também têm acesso a uma rede ampla de líderes, recebem mentoria individual, participam de eventos e desenvolvem seu projeto em um espaço no campus do MIT. Além disso, receberão US$ 10 mil em fundos para a sua ideia, além de acesso a mais recursos financeiros do MIT.

Vale lembrar que qualquer pessoa interessada em empreendedorismo social, a partir de 13 anos, pode se inscrever. Podem se inscrever indivíduos, grupos ou organizações, mesmo que tenham uma ideia em fase inicial ou um projeto piloto a postos. A única determinação da competição do MIT é de que as ideias enviadas tenham como componente-chave alguma tecnologia.

Como participar da competição do MIT

Inicialmente, os jovens interessados devem submeter suas ideias pelo site da iniciativa, de acordo com a categoria em que a solução se encaixa. São, ao todo, quatro desafios:

#1 Como cidadãos e comunidades podem criar e melhorar inclusão social e o compartilhamento da prosperidade?

#2 Como permitir que todas as criaças de até cinco anos desenvolvam o pensamento crítico e as habilidades cognitivas de que precisam para desenvolver todo seu potencial?

#3 Como podemos criar e consumir bens que sejam renováveis, reparáveis, reutilizáveis e recicláveis?

#4 Como moradores urbanos podem desenhar e viver em ambientes que promovem o bem-estar físico e mental?

As ideias devem ser enviadas até o dia 01 de julho. Depois de avaliadas, as propostas são selecionadas para a fase final em Nova York. Como critérios de seleção, serão analisados o potencial de impacto, a possibilidade de escalar a solução proposta e o nível de inovação.

Para saber mais sobre a competição do MIT e fazer a inscrição, basta acessar o site do programa.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.