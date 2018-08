Ministério Público e mais 61 concursos públicos que pagam até R$ 23 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Ministério Público da União (MPU)

São 47 vagas de nível médio e superior para os cargos de analista e técnico com as especialidades de Direito e Administração. As vagas são distribuídas por diversos estados brasileiros.

Salário: até 11.259,81 reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site do Cespe

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de São José do Rio Preto

São 525 vagas divididas entre os cargos de professor de Educação Básica I, 24 vagas para coordenador pedagógico, 3 vagas para diretor de escola e 3 vagas para supervisor de ensino.

Salário: até 5.264,68 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Cubatão

São 19 de nível médio e superior para os cargos de analista de sistemas, assistente em administração pública, auxiliar legislativo – administrativo II, motorista legislativo, procurador legislativo II e técnico de suporte.

Salário: até 7.912,02 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site do IBAM-SP

SP – Fundação Estatal Regional da Saúde da Região de Bauru

São 15 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Tem oportunidades de nível superior para cirurgião dentista, enfermeiro e médico.

Salário: 12.300 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site Fundação Fafipa

SP – Prefeitura de Fernandópolis

São 9 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para médico, fonoaudiólogo e advogado, entre outros.

Salário: até 14.102,48 reais

Inscrições: até 3 de setembro pelo site da Eapc

SP – Câmara Municipal de Cubatão

São 19 vagas de nível fundamental, médio e superior para os cargos de Analista de Sistemas, Assistente em Administração Pública, Auxiliar Legislativo – Administrativo II, Motorista Legislativo, Procurador Legislativo II e Técnico de Suporte.

Salário: até 7.912,02 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do Ibam-SP

SP – Prefeitura de Várzea Paulista

São 7 vagas de nível superior para médico nas especialidades de ginecologia/obstetrícia, psiquiatria, oftalmologia, pneumologia, geriatria e clínica geral.

Salário: 5.032,04 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site da prefeitura

SP – Prefeitura de Limeira

São 32 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para médicos, auxiliar de farmácia, diretor de escola, entre outros.

Salário: até 5.619,24 reais

Inscrições: até 10 de setembro site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Suzano

São 98 vagas de nível fundamental, médio e superior para a área de educação. Há oportunidades para professores, diretor de escola, secretário, entre outros.

Salário: até 5.577,38 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Ribeirão Preto

São 112 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para professores, técnico em processamento de dados, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 7.410,60 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Vunesp

RJ – Prefeitura de Maricá

São 603 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para auditor, contador, professor, procurador, entre outros.

Salário: até 9.185,40 reais

Inscrições: até 3 de setembro pelo site da prefeitura

ES – Universidade Federal do Espírito Santo

São 3 vagas de nível superior para as áreas de Educação, Ciência da Computação e Ciências da Saúde.

Salário: até 9.500 reais

Inscrições: até 30 de agosto nas secretarias dos departamentos da Universidade. Veja mais detalhes no edital.

MG – Tribunal de Contas de Minas Gerais

São 35 vagas de nível superior para o cargo de Analista de Controle Externo. Há oportunidades para profissionais das áreas de Administração, Ciências Atuariais, Ciência da Computação, Direito, entre outras.

Salário: 7.165,87 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site do Cespe

MG – Prefeitura de Malacacheta

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, enfermeiro, médico.

Salário: até 12.088 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site Elo Assessoria

MG – Prefeitura de Poté

São 60 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, enfermeiro, nutricionista, professor, entre outros.

Salário: até 6.035,35 reais

Inscrições: até 25 de setembro pelo site Reis auditores

MG – Prefeitura de Conceição do Pará

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor, assistente social, entre outros.

Salário: até 8.151,53 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site do Exame Concursos e Consultoria

ES – Prefeitura de Vila Velha

Há vagas para médico em diversas especialidades e médico veterinário.

Salário: 5.276,00 reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Santa Fé

São 54 vagas para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: 11.292,46 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Sarandi

São 89 vagas de nível fundamental e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 11.876,45 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Polícia Militar

São 16 vagas de nível médio para o cargo de Cadete.

Salário: até 9.544,44 reais

Inscrições: até 11 de setembro pelo site

PR – Prefeitura de São João

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, médico, professor e enfermeiro, entre outros.

Salário: até 15.027,79 reais

Inscrições: até 17 de setembro pelo site da Faculdade Alfa

PR – Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR)

São 15 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para advogado, administrador, contador, enfermeiro fiscal, entre outros.

Salário: até 6.361,21 reais

Inscrições: até 17 de setembro pelo site da Universidade Federal do Paraná

PR – Prefeitura de Cianorte

São 31 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: 16.537,93 reais

Inscrições: até 20 de setembro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Lacerdópolis

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, assistente social, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 8.022,99 reais

Inscrições: até 21 de setembro pelo site Aprender

SC – Câmara Municipal de Otacílio Costa

São 4 vagas de nível fundamental, médio e superior

Salário: até 6.652,42 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site do Ibam Concursos

SC – Prefeitura de Dona Emma

A prefeitura tem uma vaga para médico.

Salário: até 14.873,42 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site da prefeitura

SC – Prefeitura de Cocal do Sul

São vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para professor, médico, nutricionista, psicopedagogo, entre outros.

Salário: até 6.627,07 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site do Instituto Excelência

SC – Prefeitura de Romelândia

São 10 vagas para os níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico, superior. Confira o edital

Salário: até 20.421,21 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site da prefeitura de Romelândia

RS – Prefeitura de Bento Gonçalves

São 180 vagas de nível fundamental, médio e técnico. Há oportunidades para advogado, arquiteto, engenheiro civil e geólogo, entre outros.

Salário: até 5.219,42 reais

Inscrições: até 29 de agosto pelo site da Fundação La Salle

RS – Prefeitura de Osório

São 6 vagas para nível técnico e superior na área de saúde.

Salário: 7.498,60 reais

Inscrições: até 31 de agosto pelo site da prefeitura

RS – Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS

São 10 vagas de nível superior para o cargo de Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Salário: até 7.345,12 reais

Inscrições: até 3 de setembro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de São Francisco de Paula

São 23 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, enfermeiro, médico, professor, arquiteto, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 5.749,90 reais

Inscrições: até 3 de setembro pelo site da Objetiva Concursos

RS – Prefeitura de Veranópolis

São 2 vagas de nível superior, uma para médico e outra para enfermeiro.

Salário: até 15.306,69 reais

Inscrições: até 10 de setembro, gratuitas e presenciais. Veja mais detalhes no site da prefeitura.

RS – Prefeitura de Porto Alegre

São 10 vagas de nível superior para médicos de diversas especialidades, como oftalmologia, pneumologia, radiologia, entre outros.

Salário: até 8.195,43 reais

Inscrições: até 14 de setembro pelo site da prefeitura

RS – Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, engenheiro civil, médico, assessor jurídico, entre outros.

Salário: até 13.068,74 reais

Inscrições: até 14 de setembro pelo site Objetiva Concursos

RS – Prefeitura de Porto Xavier

São 29 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro florestal, contador, médico, entre outros.

Salário: até 11.025,18 reais

Inscrições: até 24 de setembro pelo site da Fundatec

CENTRO OESTE

DF – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil)

São 34 vagas de nível médio e superior para os cargos de analista em prospecção de projetos, Jurídico, prospecção de mercados, serviços técnicos em TI e Aspectos Organizacionais internos.

Salário: até 7.313,22 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site Iades

GO – Prefeitura de Novo Brasil

São 72 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 9.696,65 reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site Itame

MT – Prefeitura de Rio Branco

São 7 vagas de nível médio e superior.

Salário: 8.929,71 reais

Inscrições: até 6 de setembro pelo site da prefeitura de Rio Branco

MT – Universidade Federal de Mato Grosso

São 32 vagas de nível superior para professores.

Salário: até 10.043,67 reais

Inscrições: até 16 de setembro pelo site de concursos

MT – Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade

São 83 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, dentista, assistente social, professor, médico, entre outros.

Salário: até 13.102 reais

Inscrições: até 16 de setembro pelo site KLC concursos

MT – Tribunal de Justiça de Mato Grosso

São 9 vagas de nível superior para juízes. O edital foi publicado no Diário de Justiça

Salário: 23.577,96 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site da Vunesp

MS – Câmara Municipal de Bonito

São 9 vagas de nível fundamental e superior. Há oportunidades para controlador interno, técnico legislativo, contador, entre outros.

Salário: até 6.463,41 reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site da Fapec

MS – Prefeitura de Sindrolândia

São 207 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, auditor fiscal, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 11.933,01 reais

Inscrições: até 17 de setembro pelo site da Fapec

MS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

São 41 vagas para docentes para diversas áreas de ensino da instituição, como Engenharia, Ciências Sociais, Botânica, Psicologia, Ciência da Computação, entre outros.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 20 de setembro pelo site da UFMS

NORTE E NORDESTE

AP – Grupo Gestão Governamental do Estado do Amapá

São 925 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.830,76 reais

Inscrições: até 14 de setembro pelo site da Fundação Carlos Chagas

AP – Polícia Militar do Amapá

São 24 vagas de nível superior para o cargo de segundo tenente. Há oportunidades para médicos, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta e odontólogo.

Salário: até 9.326,53 reais

Inscrições: até 17 de setembro pelo site da Fundação Carlos Chagas

AM – Universidade Federal do Amazonas

São 12 vagas de nível superior.

Salário: até 20.443,24 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site da UFAM

BA – Câmara Municipal de Irará

São 9 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para procurador jurídico, controlador interno e secretário, entre outros.

Salário: até 6.900 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site MS concursos

CE – Secretaria de Estado da Cultura do Ceará

São 102 vagas de nível superior. Há vagas para analista de cultura, analista de patrimônio para diversas formações profissionais.

Salário: 5.531,76 reais

Inscrições: até 4 de setembro. Confira o edital

CE – Prefeitura de Barbalha

São 76 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, psicólogo, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 9.327,73 reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site da Consulpam

CE – Prefeitura de Mauriti

São 342 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro elétrico, engenheiro civil, veterinário, advogado, professor, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 16 de setembro pelo site da prefeitura

PE – Prefeitura de Flores

São 14 vagas de nível superior para o cargo de médico ou médico plantonista.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 5 de setembro, presencialmente ou por Correio, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Dr. Santana Filho, n° 40, Centro, Município de Flores, das 08 às 13 horas. Veja mais informações no site da prefeitura.

PE – Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco

São mil vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para o cargo de médico, analista de saúde, assistente em saúde e fiscal de vigilância sanitária.

Salário: até 9.326,57 reais

Inscrições: até 20 de setembro pelo site do Instituto AOCP

PE – Universidade Federal de Pernambuco

São 127 vagas de nível superior para professores. Confira o edital

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 28 de setembro pelo site UFPE

PA – Prefeitura de Capanema

São 577 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para Assistente Social, Nutricionista, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo, Enfermeiro, Médico Veterinário, Engenheiro Florestal, Geólogo, Bibliotecário, Engenheiro de Pesca, Médico, entre outros.

Salário: até 6.150 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site da Fadesp

PB – Polícia Militar da Paraíba

São 30 vagas para nível médio. Homens devem ter mais de 1,65 metro e mulher mais de 1,60 metro. Também é preciso ter 18 anos no mínimo e 32 anos no máximo até 31 de dezembro de 2019. Confira esses e outros requisitos previstos no edital

Salário: 6.715,70 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da Polícia Militar da Paraíba.

PB – Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa

São 4 vagas de nível superior para o cargo de procurador de Classe A, padrão I.

Salário: 12 mil reais

Inscrições: até 6 de setembro pelo site do Cespe

RN – Prefeitura de Sítio Novo

São 55 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, assistente social, entre outros.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site da Funcern

SE – Prefeitura de Ribeirópolis

São 36 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.700,00 reais

Inscrições: até 7 de setembro pelo site Amiga Pública

SE – Prefeitura de Nossa Senhora da Glória

São 199 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.353,14 reais

Inscrições: até 21 de setembro pelo site Amiga Pública

RO – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia

São 77 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para arquitetos e urbanistas, assim como para o cargo de assistente administrativo.

Salário: até 5.822,44 reais

Inscrições: até 24 de setembro pelo site do Iades