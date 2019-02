Método de organização que é sucesso na Netflix também ajuda na carreira

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

O ano já começou! Não vamos esperar o Carnaval para evoluir na carreira e fazer os ajustes necessários, certo? Sei que muitos profissionais ainda estão voltando de férias, os filhos retornando à sua rotina escolar, mas o clima de renovação deve perpetuar para que cada dia seja mais produtivo com novos aprendizados.

Em janeiro estreou no Netflix uma nova série chamada “Ordem na Casa”, da famosa especialista em organização Marie Kondo, autora do best-seller “A Mágica da Arrumação”, que nos inspira a começarmos o ano profissional de forma leve, organizada e descomplicada.

Uma rotina planejada abre espaço para o que realmente importa: melhor desempenho, produtividade, foco nos resultados, com menos estresse e mais eficiência. E como consequência, mais tempo para a família, atividades físicas e lazer. Kondo oferece algumas dicas adaptadas à vida profissional, que podem ajudar a concretizar as expectativas de um ano de sucesso e conquistas. Vamos conhecer?

Antes que possa fazer, visualize!

Reflita sobre qual o motivo que deseja se organizar. Ou seja, como quer se sentir quando entra na empresa e inicia a jornada de trabalho? Ou quando coloca a mochilas nas costas e a rua é o seu local de trabalho? Suas intenções irão te ajudar a se comprometer com a sua palavra.

Simplifique as coisas

Que tal armazenar itens semelhantes juntos? Para descobrir o que deve ficar, descarte intencionalmente todo o papel que não tenha um propósito claro.

Temos três categorias: os materiais que precisam de ações imediatas, os que são necessários por um período limitado de tempo e os que precisam ser mantidos indefinidamente. Tente organizá-los em categorias simples e de alto nível.

Exemplo: “projetos ativos”, “administrativos” e “materiais de referência”. Uma mesa arrumada não significa trabalho organizado se não fizer o mesmo com os e-mails.

Concentre-se em suas necessidades

Cuide de você primeiro. Ou melhor, se preocupe menos com os outros, não aponte os defeitos alheios e foque o seu desenvolvimento e atuação. Se concentre menos na bagunça dos colegas de trabalho e empresas, e mais nas ações e competências. Ninguém consegue mudar o chefe, mas pode fazer ajustes necessários para alavancar a carreira que deseja.

Seja grato pelas lições

Preste atenção no que aprendeu e adquiriu a cada dia, em vez de perder tempo e energia com o que ainda não conseguiu atingir. Nem todas as vivências são felizes, mas todas elas trazem um aprendizado e experiência.

Aproveite o poder das coisas

Mantenha itens pessoais ou aquilo que proporciona força e inspiração. A mesa de trabalho ou qualquer que seja o local de ofício pode ser um ponto de poder pessoal. Pode ser uma foto dos filhos, de um lugar marcante ou um certificado capaz de gerar orgulho e realização. Todos esses itens de poder pessoal podem servir como um lembrete de que todos somos capazes de alcançar tudo o que deseja com dedicação e merecimento!

Então, vamos lá? Se organize e descomplique, abra caminho para o que realmente interessa na carreira profissional. Certamente, essa trajetória levará ao sucesso no trabalho com mais leveza e segurança!