Messi supera CR7 e é jogador mais bem pago no mundo, diz revista

Paris – O argentino Lionel Messi, do Barcelona, é o jogador mais bem pago do mundo e recebeu 126 milhões de euros (R$ 529 milhões) na temporada 2017-2018, superando o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que embolsou “apenas” 94 milhões (de R$ 395 milhões) no mesmo período.

O ranking foi divulgado pela revista “France Football”, que coloca Neymar, do Paris Saint-Germain, na terceira posição. O atacante brasileiro recebeu 81,5 milhões de euros (R$ 342 milhões). O cálculo envolve os salários brutos dos atletas, as premiações e o dinheiro ganho com publicidade.

Completam o ‘top-5’ o atacante galês Gareth Bale, do Real Madrid, com 44 milhões de euros (R$ 185 milhões), e o zagueiro espanhol Gérard Piqué, do Barcelona, que recebeu na última temporada 29 milhões de euros (R$ 122 milhões).

O craque argentino recuperou a liderança do ranking depois de tê-la perdido para Cristiano na última temporada, quando o atacante português ficou no topo dos jogadores mais bem pagos e recebeu 87,5 milhões de euros (cerca de R$ 367 milhões na cotação atual) contra 76,5 milhões de euros (R$ 321 milhões) de Messi.

Com os valores recebidos, essa é a primeira vez que um jogador supera a casa dos 100 milhões de euros em uma única temporada.

Entre os técnicos, o português José Mourinho, do Manchester United, lidera a lista pelo segundo ano consecutivo, tendo recebido 26 milhões de euros (R$ 109 milhões) na temporada.

Na sequência vêm o italiano Marcelo Lippi, que comanda a seleção da China, com 23 milhões de euros (R$ 97 milhões), o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, com 22 milhões de euros (R$ 93 milhões), o francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, com 21 milhões de euros (R$ 88 milhões), e o espanhol Josep Guardiola, do Manchester City, com 20 milhões de euros (R$ 84 milhões).

Na França, como no ranking publicado no ano passado, quatro dos cinco jogadores mais bem pagos estão no Paris Saint-Germain. Dos 81,5 milhões recebidos por Neymar na temporada, 48,9 milhões correspondem a salário e premiações, de acordo com a revista.

Completam a lista Edinson Cavani (18,4 milhões de euros – R$ 77 milhões), Kylian Mbappé (17,5 milhões de euros – R$ 74 milhões) e Thiago Silva (15,2 milhões de euros – R$ 64 milhões).

O único “intruso” no topo do ranking é o atacante colombiano Falcao García, que recebeu 13,8 milhões de euros (R$ 58 milhões) do Monaco na temporada.