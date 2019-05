Menos musculação e mais pilates? Essa é a tendência, segundo o Gympass

São Paulo – A atividade física é hoje o principal elemento dos programas de bem-estar oferecidos pelas empresas aos profissionais, com mais destaque até do que incentivos à alimentação saudável e também consultas internas de saúde.

A conclusão é de um estudo global realizado pelo Gympass em parceria com a Mercer com 225 empresas (50 da América Latina) e que revela que o jogo dos benefícios mais atraentes no futuro do trabalho vai mudar.

Se hoje melhores condições em academias é a principal iniciativa por parte das empresas, dentro de dois anos, a promoção da saúde mental vai tomar a liderança. Esse movimento de procura por modalidades associadas ao equilíbrio mental e físico já foi identificado pela pesquisa só com usuários no Brasil.

“Pilates é a modalidade mais buscada no aplicativo Gympass no Brasil e a segunda nos Estados Unidos. Isso mostra um interesse significativo das pessoas nessa modalidade, apesar de a pesquisa interna identificar que musculação e exercício aeróbico são as atividades mais praticadas”, diz Leandro Caldeira, CEO do Gympass Brasil.

Além de pilates, outras opções de exercício físico também associadas ao equilíbrio físico mental como yoga e massagem são oferecidas aos usuários do Gympass. A pesquisa mostra que em 50 grandes empresas que participaram do levantamento, 67% destinam orçamento próprio para essas iniciativas de bem-estar.

Ao pensar em atividades físicas, tanto para os americanos quanto para os brasileiros, as palavras mais lembradas são: satisfação, esforço e rotina. Pesquisa interna do Gympass, com mais de 8 mil usuários, mostra que 31,7% praticam atividade física buscando melhor qualidade de vida.