Melinda e Bill Gates fazem discurso inspirador sobre o mundo pós-pandemia

Com o esperado momento de formatura sendo cancelado, como outros eventos com grandes aglomerações, por causa da pandemia do novo coronavírus, o casal de bilionários e filantropos Bill e Melinda Gates publicaram um discurso endereçado para todos os graduandos de 2020 no jornal Wall Street Journal.

Nos Estados Unidos, as universidades chamam nomes ilustres para dar discursos nas cerimônias de graduação de universidades.

Grandes personalidades e celebridades já deram discursos de formatura memoráveis, como Sheryl Sandberg, do Facebook, Steve Jobs, da Apple, em 2011, e o ex-presidente americano Barack Obama.

No discurso publicado no jornal, e no site Gates Notes, o casal Gates escreve sobre outro discurso emblemático: o do então Secretário de Estado americano George C. Marshall, em 1947, para os alunos da Universidade de Harvard.

Na época, o secretário falou a sobre a responsabilidade dos Estados Unidos para ajudar nos esforços para reerguer a Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial. Sua fala, lembram os Gates, se remeteu a proposta do agora famoso plano Marshall, que ajudou na recuperação econômica do continente.

Os dois, então, afirmam que o mundo se encontra em semelhante situação: sofrendo com grandes perdas de vidas e na economia. A diferença é que o desafio do Covid-19 não é uma experiência local, mas globalizada.

Com a promessa de tempos difíceis e reconhecendo que muitos formandos podem ter seus planos de carreira frustrados pela atual crise, lançam um novo desafio para inspirar os jovens profissionais:

“Como membros de uma comunidade global, suas ações podem ter impacto global. Quaisquer que sejam seus objetivos profissionais, onde quer que vocês vivam, quem quer que vocês sejam, existem maneiras, grandes e pequenas, que vocês podem participar e fazer o mundo melhor para todos”, escreveram eles.

Eles reforçam que o mundo já foi reconstruído em outros momentos e há provas de que o progresso é possível — e não aconteceu acidentalmente. “Foi o resultado de pessoas como vocês que fizeram um compromisso para o que quer que fizessem em suas vidas e carreiras, que pudessem contribuir para a missão conjunta de nos impulsionar para a frente. Classe de 2020, não são tempos fáceis. Mas vamos atravessá-los. E com sua liderança, o mundo vai ser mais forte do que antes”.

Leia o discurso completo aqui.

Com sua fundação, Bill e Melinda Gates já doaram 250 milhões de dólares para a luta contra o coronavírus.