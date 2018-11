Melhor empresa química para trabalhar no Brasil tem vagas. Veja salários

São Paulo – Profissionais em começo de carreira e universitários estão na mira do recrutamento da multinacional destaque na edição deste ano do setor químico no Guia Você S/A Melhores Empresas para Trabalhar, a Basf.

A empresa que ficou com o primeiro lugar no setor químico está com inscrições abertas para seu programa de trainee até o dia 19 de novembro pelo site da Cia. De Talentos e também abre vagas para estágio durante todo o ano. Os interessados em estágio devem acessar o site da Ranstad.

Podem se candidatar às vagas de trainee formados na graduação, mestrado e doutorado entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018m com nível avançado de inglês. São 15 oportunidades para as áreas de Marketing para Nutrição e Saúde, Tintas Automotivas e Tintas e Vernizes; Supply Chain para Químicos de Performance; Vendas em Dispersões e Pigmentos; Consultoria para Times de Indústria; Controladoria para Tintas e Vernizes; Engenharia para Catalisadores; Finanças; Agronegócios; e Tecnologia da Informação.

O estágio corporativo na BASF é voltado para quem está a partir do segundo ano da faculdade. As oportunidades surgem para as áreas de Marketing, Recursos Humanos, Supply Chain, IT, Finanças, Jurídico, Comercial, Administrativo, Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento.

No site Love Mondays, há informações não oficiais de salários na empresa. Para estágio, o valor divulgado por usuários é de 2.045, com base em informações de mais de 290 salários. Para trainee, há bem menos dados e o valor divulgado é de 5.885 reais, com base em três salários revelados por usuários da plataforma.

A média salarial para engenheiros na BASF é de 9.434 reais, calculada a partir das informações divulgadas por seis usuários e para analista é de 6,5 mil reais (com base em 18 salários revelados). Os químicos recebem uma média salarial de 7.411 reais na empresa, ainda segundo as informações colhidas pelo site Love Mondays.

A BASF tem 4.460 funcionários no Brasil e aparece no Guia Você S/A de melhores empresas para trabalhar com bons exemplos de iniciativas em busca de diversidade e inclusão. Na empresa , há grupos de afinidade abertos a todos os funcionários para discutir questões de gênero, raça, e questões LGBT+.