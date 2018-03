Meiar ou mear, você sabe qual forma é a correta?

Caro leitor, no dia a dia, deparamo-nos com as sentenças “Vamos meiar o lanche?”, “Eles vão meiar as despesas?”. É “meiar” para lá, é “meiar” para cá.

Em nossa Língua Portuguesa, exigem bastante atenção os verbos finalizados em -EAR, como estrear, frear, pentear e tantos outros. No presente do indicativo, a conjugação (em quase todas as pessoas) faz uso de I; no pretérito perfeito do indicativo, não deve haver o uso de I.

Vamos a este caso do verbo MEAR:

Presente

eu meio

tu meias

ele meia

nós meamos

vós meais

eles meiam

Pretérito Perfeito

eu meei

tu measte

ele meou

nós meamos

vós meais

eles mearam

No Aulete, um dos mais importantes dicionários da Língua Portuguesa, encontramos as seguintes definições:

(me.ar)

v.

Partir pelo meio; dividir ao meio [ td. : Quando acordamos, o sol já meava o dia. ] Chegar ao meio [ int. : A noite meava (-se) e nada de Felipe chegar. ] Ter pronta metade de (trabalho, tarefa)

[F.: Do lat. mediare]

Como o infinitivo do verbo é registrado sem o uso de “i”, a forma adequada é MEAR, e não “meiar”. Sendo assim, o futuro do presente do indicativo:

eu mearei

tu mearás

ele meará

nós mearemos

vós meareis

eles mearão

Portanto, tenhamos cautela em construções como “Vamos mear o lanche?”, “Eles mearão mesmo as despesas?”, já que é muito comum mear algo aqui, mear algo acolá.

Um grande abraço, até a próxima e siga-me pelo Twitter!

Diogo Arrais

@diogoarrais

Professor de Língua Portuguesa – CPJUR

Autor Gramatical pela Editora Saraiva