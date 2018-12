MEC classifica melhores e piores cursos de engenharia elétrica do Brasil

São Paulo – O Instituto Militar de Engenharia (IME) tem o melhor curso de engenharia elétrica do Brasil, segundo os mais recentes indicadores de qualidade do ensino superior divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Seu curso de engenharia civil também ficou em primeiro lugar.

No Brasil, universidades, faculdades e centros universitários são avaliados por meio do Índice Geral de Cursos (IGC), que considera a média ponderada das notas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado. Já o Conceito Preliminar de Curso (CPC) é a nota específica de cada curso de graduação.

No ciclo de avaliação considerado, que é o de 2017 (Ciências Exatas, Licenciaturas e áreas afin) , cursos de engenharia foram avaliados, assim como de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Pedagogia, Geografia e Sistema de Informação.

Como é calculado o CPC ?

As notas vão de 1 a 5. Cursos com notas 4 e 5 são considerados excelentes e aqueles com notas na faixa abaixo de 3 são insatisfatórios.

Mas como o próprio nome diz, o CPC é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país. A consolidação acontece após visitas de comissões de avaliadores para corroborar ou alterar o conceito obtido preliminarmente.

Os cursos com CPC 1 e 2 serão automaticamente incluídos no cronograma de visitas dos avaliadores do Inep. Os cursos com conceito igual ou maior que 3, podem optar por não receber a visita dos avaliadores e, assim, transformar o CPC em conceito permanente.

O cálculo do CPC leva em conta o desempenho dos estudantes formandos no Enade, o valor formado pelo indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), a avaliação do corpo docente no Censo da Educação Superior, além de dados obtidos com o Questionário do Estudante relativos a infraestrutura e instalações físicas, organização didático-pedagógica e oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional.

Entenda a diferença entre CPC faixa e CPC contínuo

Cursos com CPC contínuo maior ou igual a 3,945 em todos os componentes avaliados tem a nota “arredondada” para o valor máximo do CPC faixa, que é o 5. Se não obtiverem em todos os componentes a nota decimal maior que 0,945 isso não acontece e o curso com 3,945, por exemplo, terá CPC na faixa 4.

Para ter a nota CPC, é preciso que ao menos dois estudantes concluintes do curso façam o Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”. No site do Inep é possível verificar os detalhes técnicos da composição do CPC.

Universidades cujos estudantes não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking.

Confira os rankings dos cursos que tiveram as melhores (faixas 4 e 5) e piores avaliações (faixas 1 e 2) para a graduação de engenharia elétrica, de acordo com o MEC:

Os cursos de engenharia elétrica com CPC faixas 4 e 5

2017 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA Pública Federal Educação Presencial Rio de Janeiro RJ 4,5090 5 2017 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA Pública Federal Educação Presencial Rio de Janeiro RJ 4,4085 5 2017 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Caxias do Sul RS 4,3353 5 2017 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA Pública Federal Educação Presencial Rio de Janeiro RJ 4,2235 5 2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA Pública Federal Educação Presencial São José dos Campos SP 4,0293 5 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Pública Federal Educação Presencial Florianópolis SC 3,9938 5 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST Privada com fins lucrativos Educação Presencial Lages SC 3,9101 4 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO Pública Federal Educação Presencial Imperatriz MA 3,8940 4 2017 UNIVERSIDADE VILA VELHA Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Vila Velha ES 3,8818 4 2017 UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Erechim RS 3,8720 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Pública Federal Educação Presencial São Cristóvão SE 3,8398 4 2017 UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU Privada com fins lucrativos Educação Presencial São Paulo SP 3,8040 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pública Federal Educação Presencial Florianópolis SC 3,7821 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pública Federal Educação Presencial Pelotas RS 3,7565 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Pública Federal Educação Presencial Viçosa MG 3,7148 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Curitiba PR 3,6977 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pública Federal Educação Presencial Juiz de Fora MG 3,6878 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pública Federal Educação Presencial Juiz de Fora MG 3,6714 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Pública Federal Educação Presencial Uberlândia MG 3,6655 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO Pública Federal Educação Presencial Mossoró RN 3,6050 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Joinville SC 3,5768 4 2017 UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Santo Ângelo RS 3,5585 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS Privada sem fins lucrativos Educação Presencial São Bernardo do Campo SP 3,5442 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Pública Federal Educação Presencial Belo Horizonte MG 3,5365 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE Privada com fins lucrativos Educação Presencial Belo Horizonte MG 3,5354 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Pública Federal Educação Presencial Vitória ES 3,5263 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Pública Federal Educação Presencial Patos de Minas MG 3,5214 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pública Federal Educação Presencial Juiz de Fora MG 3,5199 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Educação Presencial Toledo PR 3,5156 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Rio de Janeiro RJ 3,5006 4 2017 UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ Privada com fins lucrativos Educação Presencial Curitiba PR 3,4919 4 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO Pública Federal Educação Presencial Vitória ES 3,4810 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Araçatuba SP 3,4792 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pública Federal Educação Presencial Florianópolis SC 3,4781 4 2017 FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA Privada com fins lucrativos Educação Presencial Feira de Santana BA 3,4750 4 2017 UNIVERSIDADE DE FORTALEZA Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Fortaleza CE 3,4585 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS Privada sem fins lucrativos Educação Presencial São Bernardo do Campo SP 3,4532 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Pública Federal Educação Presencial Uberaba MG 3,4501 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO Pública Federal Educação Presencial Caraúbas RN 3,4452 4 2017 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS Privada sem fins lucrativos Educação Presencial São Leopoldo RS 3,4409 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO Privada com fins lucrativos Educação Presencial Salto SP 3,4331 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Educação Presencial São João da Boa Vista SP 3,4258 4 2017 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC Pública Federal Educação Presencial Santo André SP 3,4212 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Educação Presencial Medianeira PR 3,4190 4 2017 UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO Privada com fins lucrativos Educação Presencial São Bernardo do Campo SP 3,4134 4 2017 Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Joinville Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Joinville SC 3,4122 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Educação Presencial Jundiaí SP 3,3847 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Pública Estadual Educação Presencial Campinas SP 3,3831 4 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE Pública Federal Educação Presencial Pelotas RS 3,3818 4 2017 UNIVERSIDADE SALVADOR Privada com fins lucrativos Educação Presencial Salvador BA 3,3814 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Pública Federal Educação Presencial Santa Maria RS 3,3770 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Pública Federal Educação Presencial Porto Alegre RS 3,3685 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Pública Estadual Educação Presencial Londrina PR 3,3620 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pública Federal Educação Presencial Juiz de Fora MG 3,3573 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Pública Federal Educação Presencial Porto Alegre RS 3,3452 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Educação Presencial Guaratinguetá SP 3,3357 4 2017 FACULDADE PITÁGORAS DE LONDRINA Privada com fins lucrativos Educação Presencial Londrina PR 3,3314 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS Privada sem fins lucrativos Educação Presencial São Bernardo do Campo SP 3,3067 4 2017 UNIVERSIDADE SALVADOR Privada com fins lucrativos Educação Presencial Feira de Santana BA 3,2906 4 2017 UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU Privada com fins lucrativos Educação Presencial São Paulo SP 3,2868 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Pública Estadual Educação Presencial Ilhéus BA 3,2793 4 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS Pública Federal Educação Presencial Itumbiara GO 3,2725 4 2017 FACULDADE BRASILEIRA Privada com fins lucrativos Educação Presencial Vitória ES 3,2700 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Curitiba PR 3,2637 4 2017 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Bento Gonçalves RS 3,2626 4 2017 UNIVERSIDADE DE VASSOURAS Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Vassouras RJ 3,2585 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Pública Federal Educação Presencial Uberlândia MG 3,2569 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pública Federal Educação Presencial Campo Grande MS 3,2456 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Educação Presencial Pato Branco PR 3,2439 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI Pública Federal Educação Presencial Itajubá MG 3,2279 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Pública Federal Educação Presencial Salvador BA 3,2200 4 2017 FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Sorocaba SP 3,2168 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pública Federal Educação Presencial Juiz de Fora MG 3,2166 4 2017 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO Pública Federal Educação Presencial Juazeiro BA 3,2144 4 2017 UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA Pública Federal Educação Presencial Redenção CE 3,2035 4 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA Pública Federal Educação Presencial João Pessoa PB 3,2016 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA Privada com fins lucrativos Educação Presencial Belo Horizonte MG 3,2007 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI Pública Federal Educação Presencial São João del Rei MG 3,1947 4 2017 UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA Privada sem fins lucrativos Educação Presencial São José dos Campos SP 3,1944 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTEC Privada com fins lucrativos Educação Presencial Caxias do Sul RS 3,1936 4 2017 UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Santa Bárbara d’Oeste SP 3,1875 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Volta Redonda RJ 3,1851 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI Pública Federal Educação Presencial Itabira MG 3,1800 4 2017 Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Jaraguá do Sul SC 3,1762 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA Pública Federal Educação Presencial João Pessoa PB 3,1745 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Pública Federal Educação Presencial Natal RN 3,1733 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Educação Presencial Bauru SP 3,1717 4 2017 UNIVERSIDADE POSITIVO Privada com fins lucrativos Educação Presencial Curitiba PR 3,1706 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA Pública Federal Educação Presencial Boa Vista RR 3,1674 4 2017 UNIVERSIDADE FUMEC Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Belo Horizonte MG 3,1667 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Pública Federal Educação Presencial Goiânia GO 3,1638 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Pública Federal Educação Presencial Sobral CE 3,1599 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA Privada sem fins lucrativos Educação Presencial São Caetano do Sul SP 3,1563 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Pública Federal Educação Presencial Recife PE 3,1492 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Educação Presencial Ilha Solteira SP 3,1444 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Educação Presencial Curitiba PR 3,1412 4 2017 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS Pública Estadual Educação Presencial Manaus AM 3,1403 4 2017 UNIVERSIDADE SALVADOR Privada com fins lucrativos Educação Presencial Salvador BA 3,1375 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Pública Federal Educação Presencial Recife PE 3,1299 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Pública Federal Educação Presencial Manaus AM 3,1286 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Pública Federal Educação Presencial Fortaleza CE 3,1281 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA Privada com fins lucrativos Educação Presencial Belo Horizonte MG 3,1140 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO Pública Federal Educação Presencial Mossoró RN 3,1095 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Pública Federal Educação Presencial Rio de Janeiro RJ 3,0941 4 2017 UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Santos SP 3,0940 4 2017 UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ Privada com fins lucrativos Educação Presencial Curitiba PR 3,0922 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos Educação Presencial São Paulo SP 3,0880 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Coronel Fabriciano MG 3,0879 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Educação Presencial Curitiba PR 3,0845 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Contagem MG 3,0842 4 2017 FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS Privada com fins lucrativos Educação Presencial Lauro de Freitas BA 3,0825 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Educação Presencial Ribeirão Preto SP 3,0822 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ Pública Estadual Educação Presencial Foz do Iguaçu PR 3,0778 4 2017 UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI Privada com fins lucrativos Educação Presencial São Paulo SP 3,0706 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Educação Presencial Campo Mourão PR 3,0639 4 2017 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Pública Federal Educação Presencial Brasília DF 3,0632 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB Privada com fins lucrativos Educação Presencial Brasília DF 3,0611 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Pública Federal Educação Presencial Campina Grande PB 3,0499 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Educação Presencial Cornélio Procópio PR 3,0467 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Varginha MG 3,0405 4 2017 FACULDADE DE PATO BRANCO Privada com fins lucrativos Educação Presencial Pato Branco PR 3,0329 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Pública Estadual Educação Presencial Campinas SP 3,0320 4 2017 UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Campinas SP 3,0314 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Poços de Caldas MG 3,0306 4 2017 FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Vitória ES 3,0282 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO Privada com fins lucrativos Educação Presencial Salvador BA 3,0211 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Educação Presencial Ponta Grossa PR 3,0137 4 2017 UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Chapecó SC 3,0094 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO Pública Federal Educação Presencial São Luís MA 3,0038 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS Privada com fins lucrativos Educação Presencial Goiânia GO 3,0019 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Privada sem fins lucrativos Educação Presencial Belo Horizonte MG 2,9846 4 2017 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Pública Federal Educação Presencial Palmas TO 2,9790 4 2017 FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS Privada com fins lucrativos Educação Presencial Paracatu MG 2,9763 4 2017 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA Pública Estadual Educação Presencial Joinville SC 2,9761 4 2017 UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR Privada com fins lucrativos Educação Presencial Londrina PR 2,9663 4 2017 FACULDADE PIO DÉCIMO Privada com fins lucrativos Educação Presencial Aracaju SE 2,9551 4

Os cursos de engenharia elétrica com CPC faixas 1 e 2