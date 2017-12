MEC aponta os melhores e piores cursos de enfermagem; confira

São Paulo — O Centro Universitário Christus, de Fortaleza (CE), teve o curso de enfermagem mais bem avaliado do Brasil, segundo resultados de um levantamento divulgado nesta semana pelo portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ligado ao Ministério da Educação (MEC). As informações se referem ao ciclo avaliativo de 2016 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).

Os cursos são ranqueados com base no CPC (Conceito Preliminar de Curso), indicador de qualidade composto por 8 componentes agrupados em 3 dimensões: desempenho dos estudantes (que leva em conta fatores como a nota no Enade), corpo docente (nota de proporção de mestres e doutores entre os professores, por exemplo) e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (entre as quais estão notas referentes à organização didático-pedagógica e infraestrutura).

O CPC é sempre divulgado no seguinte à realização do Enade e leva em conta os cursos daquele ciclo avaliativo. A cada ano, diferentes áreas do conhecimento são avaliadas.

A nota contínua vai de 0 a 5. Os melhores cursos, de acordo com o MEC, estão no CPC faixa 5 e têm CPC contínuo entre 3,945 e 5.

Qual é a diferença entre CPC faixa e CPC contínuo?

Um é calculado a partir do outro. Os cursos com nota contínua maior ou igual a 3,945 “pulam” para valor máximo do CPC faixa, igual a 5, mas só se tiverem nota maior que 0,945 em todos os 8 componentes avaliados. Caso contrário, mesmo obtendo nota contínua maior ou igual a 3,945, o curso terá CPC faixa igual a 4.

Essa nota é calculada para os cursos de graduação que tenham no mínimo dois estudantes concluintes participantes no Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”. Vale lembrar que não são consideradas universidades que não participam do Enade, entre as quais está a USP (Universidade de São Paulo).

Veja abaixo os melhores (CPC faixa entre 4 e 5) e piores (CPC faixa abaixo de 3) cursos de enfermagem. Alguns apareceram na lista original com a indicação “SC” (Sem Conceito) e foram excluídos das tabelas a seguir:

Os melhores cursos (CPC faixa = 4 ou 5)

ano nome da instituição categoria administrativa município do curso estado cpc contínuo cpc faixa 2016 centro universitário christus privada com fins lucrativos fortaleza ce 4,4121 5 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são josé dos campos sp 4,2557 5 2016 faculdade pitágoras de betim privada com fins lucrativos betim mg 4,1667 5 2016 faculdades integradas de três lagoas privada sem fins lucrativos três lagoas ms 4,1404 5 2016 universidade do vale do rio dos sinos privada sem fins lucrativos porto alegre rs 4,0914 5 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos assis sp 4,0803 5 2016 faculdade de jaguariúna pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial jaguariúna sp 4,0787 5 2016 escola de enfermagem da fundação técnico educacional souza marques privada sem fins lucrativos rio de janeiro rj 4,0766 5 2016 centro universitário do instituto de educação superior de brasília – iesb privada com fins lucrativos brasília df 4,0611 5 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos ribeirão preto sp 4,0555 5 2016 faculdade educacional de araucária privada com fins lucrativos araucária pr 4,0428 5 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos araraquara sp 4,0421 5 2016 centro universitário ingá privada sem fins lucrativos maringá pr 4,0080 5 2016 faculdade brasileira privada com fins lucrativos vitória es 3,9823 5 2016 centro universitário de maringá – unicesumar pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial maringá pr 3,9776 5 2016 faculdade unida de campinas pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial goiânia go 3,9627 5 2016 centro universitário da grande dourados pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação dourados ms 3,9037 4 2016 faculdade israelita de ciências da saúde albert einstein privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,8858 4 2016 universidade estadual do centro oeste pessoa jurídica de direito público – estadual guarapuava pr 3,8819 4 2016 universidade luterana do brasil pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação torres rs 3,8368 4 2016 centro universitário facvest privada com fins lucrativos lages sc 3,8120 4 2016 universidade federal de goiás pessoa jurídica de direito público – federal goiânia go 3,8118 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos limeira sp 3,8101 4 2016 faculdade mineirense privada com fins lucrativos mineiros go 3,7936 4 2016 fundação universidade federal de ciências da saúde de porto alegre pessoa jurídica de direito público – federal porto alegre rs 3,7810 4 2016 centro universitário de belo horizonte privada com fins lucrativos belo horizonte mg 3,7757 4 2016 universidade federal de minas gerais pessoa jurídica de direito público – federal belo horizonte mg 3,7497 4 2016 centro universitário de araraquara privada sem fins lucrativos araraquara sp 3,7331 4 2016 universidade federal do ceará pessoa jurídica de direito público – federal fortaleza ce 3,7129 4 2016 fundação universidade federal de rondônia pessoa jurídica de direito público – federal porto velho ro 3,7087 4 2016 faculdades integradas padre albino privada sem fins lucrativos catanduva sp 3,6896 4 2016 universidade federal do rio de janeiro pessoa jurídica de direito público – federal macaé rj 3,6826 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos araçatuba sp 3,6757 4 2016 faculdade de medicina de são josé do rio preto pessoa jurídica de direito público – estadual são josé do rio preto sp 3,6590 4 2016 faculdade santa rita privada com fins lucrativos conselheiro lafaiete mg 3,6533 4 2016 universidade de brasília pessoa jurídica de direito público – federal brasília df 3,6526 4 2016 universidade federal de sergipe pessoa jurídica de direito público – federal lagarto se 3,6296 4 2016 faculdade unigran capital pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação campo grande ms 3,6202 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,6196 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,6193 4 2016 centro universitário una privada com fins lucrativos belo horizonte mg 3,6049 4 2016 faculdade integrada da grande fortaleza privada com fins lucrativos fortaleza ce 3,6002 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,5953 4 2016 libertas – faculdades integradas privada sem fins lucrativos são sebastião do paraíso mg 3,5882 4 2016 universidade federal de são carlos pessoa jurídica de direito público – federal são carlos sp 3,5754 4 2016 universidade metodista de piracicaba privada sem fins lucrativos piracicaba sp 3,5733 4 2016 universidade do oeste de santa catarina pessoa jurídica de direito público – municipal joaçaba sc 3,5685 4 2016 universidade josé do rosário vellano privada sem fins lucrativos belo horizonte mg 3,5616 4 2016 universidade do estado do rio de janeiro pessoa jurídica de direito público – estadual rio de janeiro rj 3,5568 4 2016 faculdade redentor de campos privada sem fins lucrativos campos dos goytacazes rj 3,5548 4 2016 universidade de ribeirão preto privada sem fins lucrativos ribeirão preto sp 3,5498 4 2016 universidade vale do rio verde privada sem fins lucrativos três corações mg 3,5481 4 2016 centro universitário de mandaguari – uniman pessoa jurídica de direito público – municipal mandaguari pr 3,5447 4 2016 centro universitário facex privada sem fins lucrativos natal rn 3,5423 4 2016 universidade estadual de maringá pessoa jurídica de direito público – estadual maringá pr 3,5418 4 2016 universidade positivo privada com fins lucrativos curitiba pr 3,5325 4 2016 christus faculdade do piauí privada com fins lucrativos piripiri pi 3,5204 4 2016 faculdade de tecnologia e ciências de feira de santana privada com fins lucrativos feira de santana ba 3,5203 4 2016 universidade veiga de almeida privada com fins lucrativos rio de janeiro rj 3,5202 4 2016 união das faculdades dos grandes lagos privada sem fins lucrativos são josé do rio preto sp 3,5190 4 2016 universidade federal de alfenas pessoa jurídica de direito público – federal alfenas mg 3,5155 4 2016 universidade federal de viçosa pessoa jurídica de direito público – federal viçosa mg 3,5119 4 2016 universidade regional de blumenau pessoa jurídica de direito público – municipal blumenau sc 3,5098 4 2016 centro universitário filadélfia privada sem fins lucrativos londrina pr 3,5094 4 2016 faculdade de ciências médicas da santa casa são paulo privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,5026 4 2016 centro universitário univates privada sem fins lucrativos lajeado rs 3,4937 4 2016 centro universitário para o desenvolvimento do alto vale do itajaí privada sem fins lucrativos rio do sul sc 3,4927 4 2016 universidade estadual de mato grosso do sul pessoa jurídica de direito público – estadual dourados ms 3,4872 4 2016 universidade federal do piauí pessoa jurídica de direito público – federal teresina pi 3,4845 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos sorocaba sp 3,4712 4 2016 centro de ensino superior de valença privada sem fins lucrativos valença rj 3,4669 4 2016 faculdade de rondônia privada sem fins lucrativos porto velho ro 3,4595 4 2016 centro universitário são camilo privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,4426 4 2016 universidade federal dos vales do jequitinhonha e mucuri pessoa jurídica de direito público – federal diamantina mg 3,4414 4 2016 faculdade de ciências sociais e agrárias de itapeva pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil itapeva sp 3,4294 4 2016 faculdade eduvale de avaré privada sem fins lucrativos avaré sp 3,4290 4 2016 faculdades integradas de fernandópolis privada sem fins lucrativos fernandópolis sp 3,4254 4 2016 universidade federal de santa maria pessoa jurídica de direito público – federal santa maria rs 3,4227 4 2016 centro universitário de patos de minas privada sem fins lucrativos patos de minas mg 3,4195 4 2016 universidade federal do rio de janeiro pessoa jurídica de direito público – federal rio de janeiro rj 3,4190 4 2016 universidade federal de mato grosso pessoa jurídica de direito público – federal sinop mt 3,4174 4 2016 universidade alto vale do rio do peixe privada sem fins lucrativos caçador sc 3,4163 4 2016 centro universitário católico salesiano auxilium privada sem fins lucrativos araçatuba sp 3,4149 4 2016 centro universitário de rio preto privada com fins lucrativos são josé do rio preto sp 3,4136 4 2016 centro universitário euro-americano privada sem fins lucrativos brasília df 3,4105 4 2016 universidade da integração internacional da lusofonia afro-brasileira pessoa jurídica de direito público – federal redenção ce 3,4081 4 2016 universidade federal de são joão del rei pessoa jurídica de direito público – federal divinópolis mg 3,4076 4 2016 universidade federal da fronteira sul pessoa jurídica de direito público – federal chapecó sc 3,4029 4 2016 universidade federal do rio grande do norte pessoa jurídica de direito público – federal natal rn 3,3998 4 2016 faculdade ális de bom despacho pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação bom despacho mg 3,3925 4 2016 universidade federal da bahia pessoa jurídica de direito público – federal salvador ba 3,3919 4 2016 faculdade meta privada com fins lucrativos rio branco ac 3,3887 4 2016 universidade federal do estado do rio de janeiro pessoa jurídica de direito público – federal rio de janeiro rj 3,3803 4 2016 centro universitário da faculdade de saúde, ciências humanas e tecnológicas do piauí privada com fins lucrativos teresina pi 3,3800 4 2016 universidade estadual de ponta grossa pessoa jurídica de direito público – estadual ponta grossa pr 3,3792 4 2016 faculdade metropolitana da grande fortaleza privada com fins lucrativos fortaleza ce 3,3735 4 2016 centro universitário de várzea grande privada sem fins lucrativos várzea grande mt 3,3715 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são josé do rio preto sp 3,3712 4 2016 universidade estadual do ceará pessoa jurídica de direito público – estadual fortaleza ce 3,3692 4 2016 universidade federal de santa catarina pessoa jurídica de direito público – federal florianópolis sc 3,3685 4 2016 instituto de ensino superior presidente tancredo de almeida neves privada com fins lucrativos são joão del rei mg 3,3638 4 2016 universidade cidade de são paulo privada com fins lucrativos são paulo sp 3,3636 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos goiânia go 3,3634 4 2016 universidade tuiuti do paraná privada com fins lucrativos curitiba pr 3,3587 4 2016 universidade federal de são paulo pessoa jurídica de direito público – federal são paulo sp 3,3550 4 2016 universidade federal do rio grande do sul pessoa jurídica de direito público – federal porto alegre rs 3,3450 4 2016 universidade do vale do rio dos sinos privada sem fins lucrativos são leopoldo rs 3,3437 4 2016 universidade de franca privada com fins lucrativos franca sp 3,3392 4 2016 instituto federal de educação, ciência e tecnologia do paraná pessoa jurídica de direito público – federal palmas pr 3,3382 4 2016 escola superior de ciências da santa casa de misericórdia de vitória privada sem fins lucrativos vitória es 3,3340 4 2016 universidade de cuiabá pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil cuiabá mt 3,3306 4 2016 centro universitário do espírito santo privada sem fins lucrativos colatina es 3,3285 4 2016 universidade federal do triângulo mineiro pessoa jurídica de direito público – federal uberaba mg 3,3268 4 2016 faculdade de pimenta bueno privada com fins lucrativos pimenta bueno ro 3,3263 4 2016 universidade federal de mato grosso do sul pessoa jurídica de direito público – federal campo grande ms 3,3257 4 2016 faculdade capixaba de nova venécia privada com fins lucrativos nova venécia es 3,3251 4 2016 faculdade dinâmica do vale do piranga privada com fins lucrativos ponte nova mg 3,3164 4 2016 faculdade do litoral sul paulista privada com fins lucrativos praia grande sp 3,3130 4 2016 centro universitário de volta redonda privada sem fins lucrativos volta redonda rj 3,3121 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos campinas sp 3,3031 4 2016 centro universitário do sul de minas pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação varginha mg 3,3024 4 2016 faculdade cenecista de bento gonçalves privada sem fins lucrativos bento gonçalves rs 3,2980 4 2016 faculdade de ciências humanas e sociais privada com fins lucrativos paripiranga ba 3,2965 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,2965 4 2016 faculdade de ciências sociais aplicadas de sinop pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial sinop mt 3,2964 4 2016 faculdade integração tiete privada com fins lucrativos tietê sp 3,2956 4 2016 faculdade nobre de feira de santana privada com fins lucrativos feira de santana ba 3,2913 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,2910 4 2016 universidade do sagrado coração privada sem fins lucrativos bauru sp 3,2865 4 2016 universidade estadual do sudoeste da bahia pessoa jurídica de direito público – estadual jequié ba 3,2852 4 2016 universidade tiradentes privada com fins lucrativos aracaju se 3,2824 4 2016 faculdade de medicina do abc privada sem fins lucrativos santo andré sp 3,2791 4 2016 universidade anhembi morumbi privada com fins lucrativos são paulo sp 3,2739 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,2732 4 2016 faculdade anísio teixeira de feira de santana privada sem fins lucrativos feira de santana ba 3,2702 4 2016 faculdade de ciências agrárias e da saúde privada com fins lucrativos lauro de freitas ba 3,2693 4 2016 faculdades integradas iesgo privada com fins lucrativos formosa go 3,2660 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos santana de parnaíba sp 3,2617 4 2016 centro universitário herminio ometto privada sem fins lucrativos araras sp 3,2580 4 2016 pontifícia universidade católica do rio grande do sul privada sem fins lucrativos porto alegre rs 3,2544 4 2016 universidade federal de goiás pessoa jurídica de direito público – federal catalão go 3,2505 4 2016 universidade estadual de feira de santana pessoa jurídica de direito público – estadual feira de santana ba 3,2489 4 2016 universidade de brasília pessoa jurídica de direito público – federal brasília df 3,2464 4 2016 faculdade vale do salgado privada com fins lucrativos icó ce 3,2458 4 2016 centro universitário la salle privada sem fins lucrativos canoas rs 3,2455 4 2016 universidade vila velha privada sem fins lucrativos vila velha es 3,2335 4 2016 universidade federal de santa maria pessoa jurídica de direito público – federal palmeira das missões rs 3,2327 4 2016 universidade cruzeiro do sul pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil são paulo sp 3,2307 4 2016 faculdade redentor privada sem fins lucrativos itaperuna rj 3,2270 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são josé do rio pardo sp 3,2233 4 2016 universidade federal do amazonas pessoa jurídica de direito público – federal manaus am 3,2109 4 2016 universidade do grande rio professor josé de souza herdy privada sem fins lucrativos rio de janeiro rj 3,2108 4 2016 universidade do oeste paulista privada sem fins lucrativos presidente prudente sp 3,2063 4 2016 universidade josé do rosário vellano privada sem fins lucrativos alfenas mg 3,2057 4 2016 universidade anhanguera de são paulo – unian-sp privada com fins lucrativos são paulo sp 3,2049 4 2016 faculdade de tecnologia e ciências de itabuna privada com fins lucrativos itabuna ba 3,2033 4 2016 centro universitário nossa senhora do patrocínio privada com fins lucrativos itu sp 3,2020 4 2016 pontifícia universidade católica de são paulo privada sem fins lucrativos sorocaba sp 3,1974 4 2016 faculdade nordeste pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil fortaleza ce 3,1846 4 2016 universidade de pernambuco pessoa jurídica de direito público – estadual recife pe 3,1840 4 2016 fundação universidade federal do vale do são francisco pessoa jurídica de direito público – federal petrolina pe 3,1815 4 2016 faculdade de medicina de jundiaí pessoa jurídica de direito público – municipal jundiaí sp 3,1810 4 2016 faculdade pitágoras de londrina privada com fins lucrativos londrina pr 3,1804 4 2016 faculdade de ciências médicas e da saúde de juiz de fora privada com fins lucrativos juiz de fora mg 3,1786 4 2016 universidade feevale privada sem fins lucrativos novo hamburgo rs 3,1735 4 2016 universidade estadual de londrina pessoa jurídica de direito público – estadual londrina pr 3,1726 4 2016 universidade federal de uberlândia pessoa jurídica de direito público – federal uberlândia mg 3,1698 4 2016 centro universitário doutor leão sampaio privada com fins lucrativos juazeiro do norte ce 3,1644 4 2016 faculdade anhanguera de guarulhos privada com fins lucrativos guarulhos sp 3,1634 4 2016 faculdade de ciências humanas, econômicas e da saúde de araguaína privada com fins lucrativos araguaína to 3,1632 4 2016 pontifícia universidade católica de minas gerais pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação poços de caldas mg 3,1603 4 2016 centro universitário do rio grande do norte privada sem fins lucrativos natal rn 3,1592 4 2016 centro universitário de votuporanga privada sem fins lucrativos votuporanga sp 3,1590 4 2016 universidade católica dom bosco privada sem fins lucrativos campo grande ms 3,1575 4 2016 universidade do grande rio professor josé de souza herdy privada sem fins lucrativos duque de caxias rj 3,1568 4 2016 universidade federal de pernambuco pessoa jurídica de direito público – federal vitória de santo antão pe 3,1541 4 2016 centro universitário são camilo privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,1516 4 2016 centro universitário de caratinga privada sem fins lucrativos caratinga mg 3,1506 4 2016 universidade paranaense privada sem fins lucrativos francisco beltrão pr 3,1480 4 2016 centro universitário lusíada pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação santos sp 3,1449 4 2016 universidade federal de pernambuco pessoa jurídica de direito público – federal recife pe 3,1367 4 2016 universidade federal da paraíba pessoa jurídica de direito público – federal joão pessoa pb 3,1302 4 2016 faculdade de ciências médicas de campina grande privada com fins lucrativos campina grande pb 3,1260 4 2016 universidade estadual do maranhão pessoa jurídica de direito público – estadual caxias ma 3,1238 4 2016 universidade estadual do piauí pessoa jurídica de direito público – estadual teresina pi 3,1217 4 2016 universidade federal do piauí pessoa jurídica de direito público – federal floriano pi 3,1208 4 2016 universidade estácio de sá privada com fins lucrativos macaé rj 3,1201 4 2016 centro universitário do distrito federal privada com fins lucrativos brasília df 3,1188 4 2016 universidade federal do paraná pessoa jurídica de direito público – federal curitiba pr 3,1184 4 2016 universidade estadual do oeste do paraná pessoa jurídica de direito público – estadual cascavel pr 3,1170 4 2016 universidade estadual paulista júlio de mesquita filho pessoa jurídica de direito público – estadual botucatu sp 3,1134 4 2016 faculdades unidas de pesquisa, ciências e saúde ltda privada com fins lucrativos jequié ba 3,1069 4 2016 universidade estadual de campinas pessoa jurídica de direito público – estadual campinas sp 3,1057 4 2016 universidade braz cubas pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil mogi das cruzes sp 3,0990 4 2016 centro universitário newton paiva privada com fins lucrativos belo horizonte mg 3,0982 4 2016 pontifícia universidade católica de campinas privada sem fins lucrativos campinas sp 3,0954 4 2016 universidade de mogi das cruzes privada com fins lucrativos mogi das cruzes sp 3,0938 4 2016 pontifícia universidade católica de minas gerais pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação belo horizonte mg 3,0928 4 2016 pontifícia universidade católica de minas gerais pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação betim mg 3,0891 4 2016 faculdade de ciências biomédicas de cacoal privada com fins lucrativos cacoal ro 3,0827 4 2016 universidade federal do rio grande pessoa jurídica de direito público – federal rio grande rs 3,0821 4 2016 universidade federal de roraima pessoa jurídica de direito público – federal boa vista rr 3,0809 4 2016 centro universitário monte serrat privada com fins lucrativos santos sp 3,0790 4 2016 faculdade pitágoras de poços de caldas privada com fins lucrativos poços de caldas mg 3,0770 4 2016 universidade do contestado privada sem fins lucrativos mafra sc 3,0757 4 2016 universidade de fortaleza privada sem fins lucrativos fortaleza ce 3,0715 4 2016 universidade da região da campanha privada sem fins lucrativos bagé rs 3,0696 4 2016 universidade federal de mato grosso pessoa jurídica de direito público – federal pontal do araguaia mt 3,0671 4 2016 universidade tiradentes privada com fins lucrativos estância se 3,0653 4 2016 faculdade cenecista de osório privada sem fins lucrativos osório rs 3,0626 4 2016 universidade do sul de santa catarina privada sem fins lucrativos palhoça sc 3,0597 4 2016 faculdades unificadas de teófilo otoni pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação teófilo otoni mg 3,0595 4 2016 universidade do estado do amazonas pessoa jurídica de direito público – estadual manaus am 3,0572 4 2016 faculdade ruy barbosa privada com fins lucrativos salvador ba 3,0567 4 2016 universidade do extremo sul catarinense pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – associação de utilidade pública criciúma sc 3,0556 4 2016 universidade federal de campina grande pessoa jurídica de direito público – federal cuité pb 3,0548 4 2016 universidade veiga de almeida privada com fins lucrativos cabo frio rj 3,0529 4 2016 universidade são francisco privada sem fins lucrativos bragança paulista sp 3,0518 4 2016 universidade federal de alagoas pessoa jurídica de direito público – federal maceió al 3,0516 4 2016 faculdade campo real privada com fins lucrativos guarapuava pr 3,0501 4 2016 faculdade metropolitana da amazônia privada sem fins lucrativos belém pa 3,0488 4 2016 universidade de marília privada com fins lucrativos marília sp 3,0452 4 2016 faculdade são paulo pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil rolim de moura ro 3,0405 4 2016 faculdade de ciências e educação sena aires privada com fins lucrativos valparaíso de goiás go 3,0383 4 2016 faculdade arthur sá earp neto privada sem fins lucrativos petrópolis rj 3,0377 4 2016 funvic – faculdade de pindamonhangaba pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação pindamonhangaba sp 3,0287 4 2016 faculdade anhanguera de taubaté privada com fins lucrativos taubaté sp 3,0224 4 2016 universidade salvador pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil salvador ba 3,0215 4 2016 universidade estácio de sá privada com fins lucrativos nova iguaçu rj 3,0208 4 2016 faculdade de enfermagem nova esperança privada com fins lucrativos joão pessoa pb 3,0174 4 2016 centro universitário euro-americano privada sem fins lucrativos brasília df 3,0094 4 2016 universidade federal do maranhão pessoa jurídica de direito público – federal são luís ma 3,0090 4 2016 faculdades integradas da união educacional do planalto central – faciplac privada com fins lucrativos brasília df 3,0081 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,0020 4 2016 faculdade de tecnologia e ciências de vitória da conquista privada com fins lucrativos vitória da conquista ba 3,0001 4 2016 universidade potiguar pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil mossoró rn 2,9993 4 2016 universidade federal de pelotas pessoa jurídica de direito público – federal pelotas rs 2,9963 4 2016 faculdade adventista paranaense privada sem fins lucrativos ivatuba pr 2,9962 4 2016 faculdade montes belos privada com fins lucrativos são luís de montes belos go 2,9906 4 2016 universidade federal de goiás pessoa jurídica de direito público – federal jataí go 2,9904 4 2016 instituto de ciências jurídicas e sociais professor camillo filho privada com fins lucrativos teresina pi 2,9865 4 2016 centro universitário barão de mauá pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação ribeirão preto sp 2,9854 4 2016 universidade do grande rio professor josé de souza herdy privada sem fins lucrativos nova iguaçu rj 2,9811 4 2016 centro universitário de lavras privada sem fins lucrativos lavras mg 2,9786 4 2016 universidade de uberaba privada sem fins lucrativos uberaba mg 2,9781 4 2016 centro universitário das faculdades metropolitanas unidas pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil são paulo sp 2,9769 4 2016 universidade estácio de sá privada com fins lucrativos rio de janeiro rj 2,9752 4 2016 faculdade herrero privada com fins lucrativos curitiba pr 2,9700 4 2016 faculdade integral diferencial pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil teresina pi 2,9689 4 2016 centro universitário do norte privada com fins lucrativos manaus am 2,9655 4 2016 faculdades integradas promove de brasilia pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – sociedade brasília df 2,9652 4 2016 escola bahiana de medicina e saúde pública privada sem fins lucrativos salvador ba 2,9647 4 2016 universidade de taubaté pessoa jurídica de direito público – municipal taubaté sp 2,9645 4 2016 faculdade de minas privada com fins lucrativos muriaé mg 2,9633 4 2016 faculdade de desenvolvimento do rio grande do sul privada com fins lucrativos porto alegre rs 2,9594 4 2016 faculdade alfredo nasser privada sem fins lucrativos aparecida de goiânia go 2,9582 4 2016 faculdade metropolitana de manaus pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil manaus am 2,9576 4 2016 centro universitário adventista de são paulo privada sem fins lucrativos são paulo sp 2,9561 4 2016 faculdade ls privada com fins lucrativos brasília df 2,9516 4 2016 universidade federal fluminense pessoa jurídica de direito público – federal niterói rj 2,9505 4 2016 centro universitário de sete lagoas privada sem fins lucrativos sete lagoas mg 2,9500 4 2016 centro universitário campos de andrade privada sem fins lucrativos curitiba pr 2,9490 4 2016 faculdade integrada de pernambuco pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil recife pe 2,9489 4 2016 centro universitário dinâmica das cataratas privada com fins lucrativos foz do iguaçu pr 2,9479 4

