McKinsey realiza evento inédito na América Latina para líderes do futuro

São Paulo – Você é uma mulher e quer ser uma grande líder no futuro? A McKinsey & Company abre as inscrições para o workshop Next Generation Women Leaders.

Depois de Paris e Washington, São Paulo se torna sede do evento inédito na América Latina. Entre os dias 28 e 30 de junho, as candidatas participarão de palestras e treinamentos gratuitos sobre liderança, para se inspirar e fazer networking com executivas do continente.

“Realizar a primeira edição em São Paulo reforça a importância da região para a McKinsey e a preocupação da firma em desenvolver as mulheres latino-americanas para o mercado de trabalho”, fala Heloísa Callegaro, sócia e líder de Diversidade da McKinsey.

A sócia da empresa é uma das palestrantes confirmadas no workshop, junto com Ana Karina Dias, presidente do Conselho de Administração do Banco BMG.

Até o dia 26 de maio, através do site da empresa, mulheres residentes na América Latina podem se candidatar para uma das 60 vagas no evento. É necessário ter graduação, mestrado ou doutorado com formação até 2020 ou até 12 anos de experiência profissional.

Como o conteúdo do evento será em inglês, também é exigido conhecimento avançado ou fluente na língua estrangeira. Para quem não mora em São Paulo, a empresa vai cobrir custos de viagem e acomodação.

Segundo Paula Castilho, sócia da McKinsey, para selecionar as participantes, será avaliado o currículo e a carta de motivação, que deve incluir um parágrafo sobre a realização mais notável e outro descrevendo como ela se beneficiaria ao participar do evento.

Entre os benefícios do evento, Castilho destaca as chances de se aproximar não só das profissionais de diversas nacionalidades, mas das sócias da McKinsey, que explicarão mais sobre o modelo de trabalho na consultoria.

“É uma forma de as mulheres se capacitarem pessoalmente e profissionalmente por meio das sessões do workshop e fazerem contatos estratégicos”, comenta ela.